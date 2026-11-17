17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 17 de noviembre autoridades de República Checa informaron sobre el choque de dos trenes cerca de la estación central de Praga, capital de este país centroeuropeo dejó un total de 46 personas heridas. De acuerdo con el ministro de Transportes checo, Ivan Bednarik, se ha calificado este accidente como grave.

Hay heridos de gravedad

La calamidad ocurrió a las 7:00 de la mañana en un puente a escasos metros de la estación principal praguense, registrándose una colisión a baja velocidad. Según un portavoz de los servicios de emergencia locales, los afectados resultaron con heridas graves con "riesgo de fallo en sus funciones vitales".

A través de sus redes sociales, la Policía Checa ha informado sobre los operativos de rescate en el lugar del siniestro, precisando que culminaron a la media mañana. Por otra parte, investigadores policiales e inspectores ferroviarios comenzaron con las pesquisas para determinar las causas y circunstancias del choque.

WATCH: Two trains collided in Prague on Tuesday, Nov. 17, injuring 46 people, Prague rescue services said. Prague rescue services said four people were seriously hurt, 12 had moderate injuries and 30 had minor injuries. Rail traffic on the line has been suspended. The disruption is expected to last several hours and affect dozens of services. Courtesy: Reuters Visit https://t.co/bAMF9JOAN0 for more updates. — GMA News (@gmanews) November 17, 2026

Producto de esto, decenas de conexiones ferroviarias han sido afectadas, aunque el tráfico en la estación central de Praga funcionó parcialmente hasta el mediodía. Empero, la compañía estatal Ferrocarriles Checos (CD), advirtió que se esperan complicaciones en la circulación, con posibles retrasos y se espera una reanudación gradual de las operaciones.

Una de las hipótesis que se barajan es que uno de los trenes pasó la señal ferroviaria que le impedía continuar con su trayecto. Sin embargo, Bednarik mencionó que todavía no se puede determinar si el hecho forma parte de un error humano o una falla mecánica.

Reanudación del servicio

El tránsito de trenes en la estación principal se reanudó con normalidad a partir de la 1:00 de la tarde (hora local), tras casi seis horas de trabajos por las afectaciones. La Inspección Ferroviaria checa calculó que los daños materiales superarían los 16 millones de coronas checas (unos 722,997.28 dólares estadounidenses).

Ferrocarriles Checos dio a conocer que indemnizará a los pasajeros agraviados por los daños físicos y materiales que pudieran haber sufrido. Para ello, pidió a los afectados a sus familiares a comunicarse con ellos a través de su correo electrónico institucional para asesorarlos sobre el procedimiento que deben seguir.

Esta mañana se registró un accidente ferroviario en Praga, cuando dos trenes chocaron a baja velocidad cerca de la estación central. Según autoridades de la República Checa, hay 46 personas heridas y varias de ellas con riesgo en sus funciones vitales que siguen bajo observación médica.