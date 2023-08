Santa Anita: Transportistas preocupados por paro indefinido convocado para el 3 de agosto en el GMML

Este 3 de agosto iniciaría el paro indefinido convocado por los comerciantes del Gran mercado Mayorista de Lima (GMML) y esto ha generado gran prepcupación entre los transportistas que trabajan en el lugar, pues expresaron que se quedarán sin trabajo y además, el cese de ventas afectaría a los mercados minoristas.

Nuestra reportera Josselyn Revilla llegó a la puerta siete del centro de abastos, la cual está destinada a la salida de camiones y pudo conversar con algunos conductores, quienes advirtieron que esta medida los dejaría paralizados y sin trabajo.

"Estamos preocupados porque no trabajaremos. nosotros ayudamos al comerciantes a repartir su mercadería en los diferentes mercados de Lima y con este paro, no avanzamo, no hacemos nada, no trabajamos", indicó uno de ellos en un inicio.