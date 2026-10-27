Liga1 2026: se confirmaron las fechas para las Semifinales y la Final, ¿cuándo se jugarán?

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A falta de cuatro jornadas para el cierre del Torneo Clausura, el segundo certamen de la temporada, una de las principales interrogantes entre los hinchas es cuándo se disputarían las eventuales semifinales y la final para definir al campeón nacional de la Liga1 2026.

Actualmente, la tabla del Clausura se encuentra muy disputada entre Sport Huancayo, Universitario, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, FBC Melgar y Alianza Lima. Entre el primer y el sexto puesto existe una diferencia de apenas tres puntos, lo que mantiene abierta la lucha por los primeros lugares.

En el caso que hayan Semifinales

Según informó el periodista deportivo Juan Luis Morales, de L1 MAX, canal encargado de transmitir la Liga1, las semifinales se disputarían en dos encuentros. La ida está programada tentativamente para el sábado 28 o domingo 29 de noviembre, mientras que la vuelta se jugaría el jueves 3 o viernes 4 de diciembre.

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¿La Final nacional cuándo se disputará?

Una vez definidos los ganadores de las semifinales, la final nacional se disputaría en dos partidos. El encuentro de ida está previsto para el martes 8 de diciembre, mientras que la vuelta se jugaría el domingo 13 del mismo mes.

¿Y si hay una Final directa?

En caso de que no sea necesario disputar semifinales, la definición del título nacional se desarrollaría directamente en dos encuentros. El primero se jugaría el domingo 29 de noviembre y el segundo, el domingo 6 de diciembre.

¿Qué tiene que pasar para que haya Semifinales?

Las semifinales se disputarían si el ganador del Torneo Clausura no termina entre los dos primeros puestos de la tabla acumulada.

La última vez que se disputó una Semifinal fue entre FBC Melgar y Sporting Cristal, con triunfo ´rojinegro´.

Por ejemplo, si Universitario finaliza segundo en la clasificación general, pero no gana el Clausura, tendría que enfrentarse al equipo que se consagre campeón de dicho torneo, siempre que este termine fuera de los dos primeros lugares, pero dentro de los ocho primeros de la tabla acumulada.

El ganador de ese enfrentamiento se mediría ante Alianza Lima, que, como campeón del Torneo Apertura, podría acceder directamente a la final si se cumplen las condiciones establecidas, aunque también continúa en la lucha por el Clausura.

¿Qué tendría que suceder para una Final directa?

La final directa se daría si un mismo equipo gana el Torneo Clausura y termina entre los dos primeros puestos de la tabla acumulada. En ese escenario, Alianza Lima, en su condición de ganador del Apertura, esperaría a su rival para disputar el título nacional, sin necesidad de semifinales.

La última final nacional que se disputó, fue en 2023, cuando Universitario venció a Alianza Lima por 3-1 en el global.

De esta manera, ya se conocen las fechas previstas para las eventuales semifinales y la final de la Liga1 2026. Por ello, las próximas jornadas del Torneo Clausura serán determinantes para definir el camino hacia el título nacional de la presente temporada.