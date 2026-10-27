Keiko Fujimori: "Estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocos días de cumplir sus primeros 100 días de gobierno, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que su gestión está golpeando fuertemente a las organizaciones criminales y destacó las acciones implementadas en materia de seguridad ciudadana.

Destaca la lucha contra la delincuencia a poco de cumplir 100 días como presidenta

La mañana de este martes. 27 de octubre, la mandataria junto al ministro de Educación, José Antonio Chang, participó de la colocación de la primera piedra de la Institución Educativa José María Arguedas, en el distrito de Santa Anita.

Posteriormente, concedió declaraciones a los medios de comunicación. Entre las interrogantes que se le plantearon fue cuál era el balance que tenía de su mandato a poco de cumplir 100 días.

"El balance vendrá a los 100 días. Nosotros estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando Unificado. Ayer los medios de comunicación han visto el trabajo además en conjunto con el equipo técnico del MTC, con fiscales, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hemos logrado derribar 42 antenas en 4 penales", señaló.

Agregó que es un trabajo "que inicia con mucha fuerza", aseguró que se ha logrado capturas importantes y que se continuará con dichas acciones. De igual manera, precisó que también se vienen realizando esfuerzos para la prevención ante la llegada del fenómeno El Niño.

"Se han limpiado los cauces de los ríos más importantes, pero acá también hago un llamado a la población de que este es un trabajo de preparación en conjunto. Agradezco también al sector privado que viene colaborando con nosotros", refirió la jefa de Estado.

Afirma que se destrabaron proyectos paralizados

Como tercer punto mencionó el trabajo que se desarrolla en materia de educación, salud, vivienda y saneamiento. Acerca de ello sostuvo que se realizan iniciativas que están "destrabando".

"Hemos encontrado miles de proyectos paralizados y estamos en ese esfuerzo de lograr los financiamientos, hacer realidad e inaurgurar las obras. Sin duda habrá cosas que mejorar, en ese esfuerzo estamos", señaló.

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