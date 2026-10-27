Simple Plan regresa al Perú después de 10 años: conoce AQUÍ la fecha, lugar y precio de entradas

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los seguidores del pop punk tendrán una nueva oportunidad de escuchar en vivo a una de las agrupaciones más representativas del género. Simple Plan confirmó su regreso a Lima después de diez años, en un concierto que reunirá canciones emblemáticas de su trayectoria y a otras bandas que han marcado la escena internacional y peruana.

Simple Plan volverá a cantar sus clásicos en Lima

La presentación está programada para el 6 de mayo en Costa 21 , recinto ubicado en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. El anuncio representa una ocasión especial para los fanáticos que acompañaron el crecimiento de la agrupación canadiense desde los primeros años de la década del 2000.

Con más de 25 años de carrera, Simple Plan ha consolidado un repertorio que conecta con distintas generaciones. Entre sus temas más conocidos figuran "Welcome to My Life", "Perfect", "I'm Just a Kid", "Addicted", "Shut Up!" y "Summer Paradise".

La banda está integrada por Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Sébastien Lefebvre, quienes volverán a encontrarse con el público peruano en una jornada dedicada al rock alternativo y al pop punk. La representación nacional estará a cargo de 6 Voltios, uno de los grupos peruanos de punk rock con mayor trayectoria, y Gamepad.

De esta manera, el espectáculo reunirá a artistas internacionales y locales en una misma fecha, con una propuesta dirigida especialmente a quienes siguen el género y sus principales exponentes.

¿Cuándo empieza la preventa y cuánto costarán las entradas?

Los interesados en asistir al concierto deberán estar atentos a la preventa, programada para el 30 y 31 de octubre a través de la plataforma digital Teleticket. Durante esas fechas, los clientes que utilicen tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15%, sujeto a las condiciones establecidas por la organización.

De acuerdo con la publicación oficial, se habilitarán dos zonas para el público: Campo A y Campo B. Durante la preventa Interbank, los boletos para Campo A tendrán un precio de S/ 270, mientras que Campo B costará S/ 130. En la etapa de precio full, las entradas pasarán a costar S/ 314 para Campo A y S/ 151 para Campo B.

Preventa Interbank

Campo A: S/.270

Campo B: S/.130

Precio full

Campo A: S/.314

Campo B: S/.151

Para adquirir las entradas, los interesados deberán ingresar a Teleticket desde el inicio de la venta, seleccionar la zona de su preferencia y completar el procedimiento de pago. También es importante verificar los datos de la operación y conservar la confirmación de compra.

El regreso de Simple Plan a Lima promete una noche especial para los amantes del pop punk, con un repertorio cargado de éxitos y un cartel que suma figuras internacionales y bandas peruanas. La preventa será el primer paso para asegurar un lugar en el esperado reencuentro musical, mientras los seguidores esperan conocer los precios y las zonas disponibles.