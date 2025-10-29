Sedapal suspenderá el servicio de agua este jueves 30 de octubre: ¿Qué distritos se verán afectados?

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene cortes programados de agua en algunos distritos de Lima Metropolitana este jueves, 30 de octubre. No te dejes sorprender y revisa en esta nota si tu zona se verá afectada.

¿Qué distritos sufrirá el corte de agua?

La empresa estatal sostuvo que realizará el corte del recurso hídrico debido a trabajos de limpieza de reservorios y empalmes de red. Ante esta medida que repercutiría, hasta el cierre de esta nota, a al menos dos distritos, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar acciones preventivas para garantizar el abastecimiento del agua en sus hogares y no verse sorprendidos.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", señala la institución.

Finalmente, brindan un número telefónico donde los usuarios pueden comunicarse en caso el servicio de agua potable no se restablece en el tiempo anunciado: el Aquafono (01) 317 800, con solo tener el número de su suministro a la mano.

En ese marco, te revelamos cuáles serán los distritos que se verán afectados con esta medida, con horarios que en algunos casos se extenderán hasta once horas continuas. ¡Toma nota!

Sin agua en el Rímac

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Mariscal Castilla. Cuadrante: Barrio Santa Rosa.

A.H. Mariscal Castilla. Cuadrante: Barrio Santa Rosa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 203.

Interrupción del servicio en Santiago de Surco

Áreas afectadas: Urb. San Juan Urquiza, Urb. Potrero Urquiza, Urb. Los Rosales, Urb. San Roque, Urb. El Totoral, Urb. La Virreyna, Urb. El Vivero. Cuadrante: Av. Surco, Av. Paseo de la República, Av. El Sol.

Urb. San Juan Urquiza, Urb. Potrero Urquiza, Urb. Los Rosales, Urb. San Roque, Urb. El Totoral, Urb. La Virreyna, Urb. El Vivero. Cuadrante: Av. Surco, Av. Paseo de la República, Av. El Sol. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 76.

Si vives en algunas de estas zonas, no dudes en almacenar agua previamente a la fecha anunciada del corte: almacena agua en recipientes limpios y con tapa, prioriza su uso para beber, cocinar e higiene, y reduce el consumo en tareas no esenciales.

En resumen, de acuerdo al último reporte de Sedapal habrá corte de agua este jueves 30 de octubre en al menos dos distritos de Lima Metropolitana. La interrupción será temporal, según lo anunciado por la empresa estatal.