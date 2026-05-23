¡Estreno global! Shakira presenta videoclip oficial de la canción del Mundial 2026 'Dai Dai'

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El videoclip de la canción oficial del Mundial 2026 'Dai Dai' ya es una realidad y está a cargo de la cantante colombiana Shakira en colaboración del compositor nigeriano Burna Boy. Esta fusión de ritmos promete poner a bailar a todo el mundo como en sus participaciones anteriores de la Copa del Mundo.

Colaboración internacional

Tras semanas de una campaña de intriga, la intérprete de 49 años anunció por medio de sus redes sociales el estreno de la canción oficial del Mundial 2026, un acontecimiento esperado por sus seguidores que se mantuvieron a la expectativa dado que la cantante ha creado canciones para este evento deportivo que han logrado trascender en el tiempo.

Este estreno global del tema musical llega un momento clave de la intérprete de 'Ojos así' dado que recientemente tuvo una presentación masiva en la playa de Copabana en Río de Janeiro que reunió a más de 2 millones de personas. Asimismo, tiene una lista de lugares en Estados Unidos en los que proximamente llegará con su gira 'Las mujeres ya no lloran'.

We're Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! ⚽️🐺 @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2



A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian... pic.twitter.com/vbNJY8CniO — Shakira (@shakira) May 23, 2026

Una momento aclamado por los usuarios es la presencia de diferentes figuras del fútbol internacional integradas en el videoclip. Algunos de ellos son: Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Jamal Musiala, Alphonso Davies y Leo Messi.

Además, dentro del video musical de 4 minutos se puede encontrar diversos momentos coreográficos en el que Shakira baila con un grupo de bailarina que tienen una vestimenta representativa de diversos países que formarán parte del evento.

Incluso, un momento que ha llamado poderosamente la atención es que haya incorporado a los niños de Uganda que conforman un grupo de baile denominado los 'Ghetto Kids', un conjunto menores que se volvieron virales en redes sociales por sus coreografías y energía ante las cámaras.

Esta canción representa la unión de distintas cultural alrededor del mundo que estarán presentes en el Mundial 2026, una edición especial ya que por primera vez tendrá lugar en 3 diferentes países: México, Estados Unidos y Canadá.

La presentación oficial en vivo de esta emblemática canción que ya comienza a viralizarse en redes sociales se dará en la final del Mundial 2026, donde la cantante Shakira dará un show con la agrupación de baile de Uganda. Dentro de este cierre épico también estará Madonna y la banda surcoreana BTS.

Con este videoclip oficial, Shakira se cataloga nuevamente como la reina de los mundiales, brindando una propuesta renovada y acompañada de una fusión que sonará en todo el mundo.