¡Alerta roja! Senamhi advierte lluvias extremas para dos importantes regiones de la selva para las próximas 24 horas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada a extrema intensidad en la selva del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.º 301 de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan precipitaciones de extrema intensidad (nivel de peligro rojo ) en las regiones de Loreto, Huánuco y San Martín.

En ese sentido, las provincias loretanas en alerta son: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Mariscal Ramón Castilla, Loreto, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali.

Del mismo modo, en Huánuco, las ciudades que podrían ser afectadas son las siguientes: Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

Similar situación está prevista para la región San Martín, en especifico en las provincias de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache.

Este evento climatológico estará vigente desde las 1:00 p. m. del martes 28 de octubre hasta las 1:00 p. m. del miércoles 29 del mismo mes, en el marco del ingreso del al territorio nacional del vigésimo quinto friaje, previsto del 27 al 30 de octubre, de acuerdo con su Aviso Meteorológico N. 380.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte, desde el Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.