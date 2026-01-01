¿Piensas ir este verano 2026 a la playa con tu mascota?: Conoce AQUÍ la lista de balnearios que lo permiten

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada del Año Nuevo 2026, diversas familias en el Perú deciden disfrutar de sus vacaciones junto a sus inseparables mascotas. Una opción para hacerlo es acudir a las playas durante el verano, pero no todas se encuentran habilitadas para ello, por tal razón en la siguiente nota te brindamos la lista de los balnearios en donde sí está permitido.

Las playas pet friendly para este 2026

Una de las actividades favoritas de los peruanos durante la temporada de verano es acudir a las playas y cada vez optan por ir acompañados de sus mascotas. Sin embargo, esta elección no siempre resulta ser sencilla debido a que existen áreas costeras en las que está prohibido el ingreso con animales.

Pese a ello, hay diversos balnearios del litoral peruano en los que sí permiten el ingreso con los engreídos del hogar brindando de esta forma una nueva y emocionante experiencia de disfrutar esta época del año junto a nuestras mascotas.

En tal sentido, a continuación podrás observar una serie de playas pet friendly a lo largo y ancho de nuestra geografía en la que, por ejemplo, está permitida la entrada con perros, entre ellas están:

Playa El Paraíso en Huaura: Este balneario ofrece acceso fácil y cómodo para disfrutar en compañía de tu fiel amigo de cuatro patas. Se destaca por sus aguas tranquilas.

Playa Yaya en Chilca: Es conocida por su ambiente silencioso y relajado siendo perfecto para disfrutar del verano junto a nuestras mascotas.

Playa Los Yuyos en Costa Verde : Ideal para pasar un momento ameno junto a las mascotas por su amplia franja dorada de arena.

Playa La Ensenada: Su ambiente pet friendly la hace perfecta para escapar de la rutina diaria junto a tus mascotas.

Regulaciones y normas para visitar playas con mascotas

El Ministerio de Salud (Minsa) no recomienda ingresar a las playas ni piscinas con mascotas debdio a que podría haber presencias de ácaros, hongos, pulgas y garrapatas porque podrían ir transmitir enfermedades a quienes acudan a estas zonas del litoral nacional.

Sin embargo, es necesario recalcar que, el ingreso con mascotas a estos balnearios capitalinos está condicionado a determinadas normas de convivencia segura. Entre las que se encuentran: mantener a las mascotas bajo supervisión constante, recoger los desechos adecuadamente, asegurarse de que estén vacunadas y desparasitadas y evitar llevar mascotas agresivas.

Como vemos, con la llegada del verano diversas personas optan por acudir a las playas junto a sus mascotas, pero son solo algunas las que lo permiten.