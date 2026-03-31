Semana Santa: Ositrán alerta congestión en carreteras y aeropuertos por alta demanda de viajes

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con miras al feriado largo de Semana Santa, el Ositrán advirtió que se espera un notable incremento en el flujo de pasajeros en carreteras y aeropuertos a nivel nacional. Este aumento responde a la alta demanda de viajes interprovinciales y turísticos que caracteriza esta temporada, considerada una de las más intensas del año en términos de movilidad.

Según estimaciones vinculadas al sector transporte, más de 1.3 millones de personas se movilizarían por vía terrestre en el país durante estos días, lo que representa un crecimiento respecto al año anterior y podría traducirse en congestión en terminales y vías principales.

Mayor presión en carreteras

Si transitas por alguna de las 16 carreteras concesionadas del país, recuerda que tienes a tu disposición servicios de emergencia gratuitos las 24 horas del día.

Esta asistencia, que incluye auxilio mecánico, grúas y atención de incidentes, puede solicitarse a través de las centrales de emergencia de cada vía o mediante los postes SOS que encontrarás cada 10 kilómetros a lo largo de la ruta.

Por otro lado, se recomienda encarecidamente verificar el estado de las vías antes de emprender tu viaje, considerando posibles interrupciones por factores climáticos y planificando tu tiempo ante el incremento del flujo vehicular.

Para obtener información detallada y actualizada sobre las condiciones de las rutas concesionadas, los usuarios pueden consultar el siguiente enlace.

Aeropuertos con alta demanda

Ositrán recuerda a todos los usuarios de aeropuertos supervisados su derecho fundamental a recibir información clara y oportuna sobre sus vuelos mediante las pantallas informativas, así como el acceso a mecanismos formales de reclamo ante cualquier eventualidad.

Además, para brindar una atención personalizada durante toda la Semana Santa, el Organismo Supervisor mantendrá operativo su Centro de Orientación ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde los viajeros podrán recibir orientación directa sobre sus derechos y deberes.

También pueden comunicarse a través del WhatsApp al 982 749 999.

Presencia regional y supervisión permanente

Ositrán informa que los usuarios de aeropuertos en otras regiones del país también cuentan con atención presencial a través de sus Oficinas Desconcentradas ubicadas en los terminales aéreos de Arequipa, Cusco e Iquitos. Además, para consultas y mayor información sobre sus derechos como pasajeros, los viajeros pueden comunicarse a la línea gratuita 1841.

El organismo regulador ratifica su compromiso de supervisión continua sobre las infraestructuras de transporte concesionadas, con el firme propósito de garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio y asegurar una respuesta oportuna ante emergencias durante este periodo de alta demanda.