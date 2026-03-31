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Docentes de pedagógicos ganarán hasta S/8,700: AQUÍ todos los detalles del aumento salarial

Docentes nombrados de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica recibirán un aumento de hasta S/8,700. Conoce todos los detalles tras aprobarse el Decreto Supremo N° 047-2026-EF.

Aumento salarial docentes de pedagógicos.
Aumento salarial docentes de pedagógicos. (Composición Exitosa)

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/03/2026

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Con la implementación de la categorización, un grupo importante de docentes de pedagógicos pasará a la segunda y tercera categoría, lo que implicará incrementos salariales significativos de hasta S/8,700. 

Aumento salarial a docentes de pedagógicos

El Gobierno ha oficializado un incremento salarial significativo para cerca de mil docentes de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica. Tras la aprobación del Decreto Supremo N° 047-2026-EF, se les permite a los educadores de ese sector alcanzar remuneraciones de hasta S/8,700.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros destacó que esta medida de transferencia de recursos gestionadas por el Minedu, se busca reconocer la meritocracia y la trayectoria profesional de los docentes, así como una forma de revalorización de la labor del magisterio.

"El proceso de categorización de docentes de los institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica representa un paso importante para reconocer su trayectoria profesional y mejorar sus condiciones remunerativas, en el marco de la Ley N.° 30512 y sus modificatorias" indicó la ministra.

De acuerdo al decreto supremo, será un total de 971 docentes nombrados de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica que serán ubicados en sus categorías dentro de la Carrera Pública Docente y recibirán un incremento en sus remuneraciones entre S/1687 y S/3374.

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Actualmente, los docentes nombrados se encuentran ubicados en la primera categoría, con una remuneración de S/ 5399. Sin embargo, con la implementación de esta nueva medida, un grupo importante pasará a la segunda y tercera categoría, lo que implicará incrementos salariales significativos.

¿Desde cuándo será el incremento? Esto se sabe 

El documento publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano precisa que con la categorización, 455 docentes pasarán a la segunda categoría con una remuneración de S/7,087 mientras que 516 docentes serán ubicados en la tercera categoría con una remuneración de S/8,744.

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Es decir, se autoriza una transferencia de S/31′904,572 a favor de los gobiernos regionales para financiar el costo diferencial de la categorización de docentes de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica. Además, la iniciativa incorpora a los docentes en nuevas categorías dentro de la Carrera Pública Docente, lo que se traduce en el acceso a una remuneración íntegra mensual superior (RIMS) acorde a su trayectoria profesional.

"Se les está reconociendo. (...) (¿Cuándo se hace efectivo, falta alguna resolución adicional?) No, ya no, ya salió el D.S. y esta semana se está empezando a hacer las transferencias. (...) Su piso salarial (sueldo base) se ha incrementado a S/ 5.400 aproximadamente y los salarios van hasta los S/ 8.700 aproximadamente, ya que son tres niveles los que transitan", indicó la ministra de Educación a 'Andina'. 

Finalmente, remarcó que además del Decreto Supremo N° 047-2026-EF, el Ejecutivo trabaja para un incremento salarial para los docentes universitarios. 

Es así como con el proceso de categorización de docentes de los institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica se dará un incremento salarial de hasta S/8,700 tras la aprobación del Decreto Supremo N° 047-2026-EF.

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