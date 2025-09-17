Senamhi advierte fenómeno climatológico para las próximas 48 horas en siete regiones de la sierra, centro y norte del país

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de ligera a moderada intensidad en siete regiones del Perú para las próximas 48 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lloviznas?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico entre la medianoche del miércoles 17 de septiembre hasta las 11:59 p. m. de mañana, jueves 18 de septiembre.

Según su Aviso Meteorológico N.° 327, el evento se registrará en algunas provincias de las regiones de Áncash, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, La Libertad, Junín, Lima y Pasco. En ese sentido, se prevé nieve, granizo, aguanieve y lluvia esta zona de la sierra centro y norte.

Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nieve en las localidades sobre los 3 800 m s. n. m. de la sierra centro del país. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Asimismo, se estima que el incremento de nubosidad se de en horas de la tarde.

El Senamhi calcula que en ambos días podrían presentarse acumulados de precipitación cercanos a los 14 mm/día en la sierra norte y valores alrededor de los 12 mm/día en la sierra centro.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 17 al 18 de septiembre, se prevé que continúen las precipitaciones en la sierra norte y centro.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento



📲https://t.co/Xy0cOpvJoP pic.twitter.com/W9z7b96Tvs — Senamhi (@Senamhiperu) September 15, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.