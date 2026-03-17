17/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un camión que transportaba pasajeros protagonizó un aparatoso accidente en Villa Clara, dejando un saldo preliminar de más de 15 heridos en la carretera. Las autoridades investigan las causas exactas del siniestro que causó impacto internacional.

Camión se volcó y dejó varios heridos

De acuerdo con reportes preliminares, un accidente se registró en Villa Clara en la tarde del último lunes, 16 de marzo, en el municipio de Santo Domingo. El conductor de un camión habría intentado maniobrar para evitar chocar contra una motorina en plena vía, pero lamentablemente perdió el control y terminó volcando a un lado de la Carretera Central, precisamente a la altura del kilómetro 263.

Se reveló que el camión tenía como destino el municipio de Corralillo al momento del siniestro. El hecho generó preocupación y alertó a los equipos de emergencia que acudieron a la escena del accidente.

Según declaraciones a la prensa del teniente coronel Heriberto López Pérez de Prado, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Villa Clara, se activaron los protocolos establecidos en estos casos, a fin de brindar toda la atención requerida a los lesionados, los que fueron visitados por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente.

Investigan causas del accidente en Cuba

Pese a que en un inicio de las diligencias se reportaba que había 10 heridos, la cifra aumentó a 18 personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad, quienes fueron llevados al Hospital Pediátrico José Luis Miranda, según la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Según información ofrecida por la dirección provincial de Salud a medios de comunicación de Cuba, 16 de los heridos requirieron traslado a centros hospitalarios para recibir atención médica especializada.

Las autoridades locales reportaron que el accidente se encuentra bajo investigación policial. Se mantienen las diligencias respectivas que ayuden a esclarecer las circunstancias del siniestro vial en Villa Clara, en Cuba.

Piden tomar precauciones a conductores

Asimismo, especialistas insisten en la importancia de mantener la distancia adecuada entre vehículos, respetar los límites de velocidad y extremar las precauciones en zonas de alto tráfico para evitar incidentes similares o una mayor tragedia en la carretera.

El nuevo accidente en Cuba ha generado conmoción, pues bien, se reportan más de 15 heridos tras la volcadura de un camión en Villa Clara, tras esquivar una motorina. El caso se mantiene bajo investigación policial.