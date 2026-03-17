¿Perú tendría que ir a la guerra si EE.UU. pide apoyo? Esto dice el acuerdo militar recién firmado

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A inicios de febrero, el Perú fue designado como 'aliado principal no miembro de la OTAN' de Estados Unidos, una distinción que refuerza la cooperación militar, pero que también abre interrogantes sobre el papel que podría jugar el país en un escenario de tensión global.

El gobierno peruano ha defendido la nueva categoría como un paso importante en la relación bilateral con Washington. Incluso, el propio canciller Hugo de Zela, diplomático de carrera y exministro de Relaciones Exteriores, señala que el reconocimiento refleja el nivel de confianza estratégica entre ambos países.

"Este estatus significa un reconocimiento político importante a la relación de cooperación entre el Perú y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa", indicó días atrás.

En términos prácticos, la designación permite al gobierno del Perú acceder a programas de cooperación militar, financiamiento para defensa, transferencia de tecnología y entrenamiento conjunto, herramientas que buscan modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas.

¿Existe obligación de participar en conflictos?

Aunque la nueva condición de Perú genera preocupación en algunos sectores, especialistas recuerdan que no implica una obligación automática de participar en operaciones militares. El experto en temas internacionales, Farid Kahhat, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene que el vínculo es, principalmente, político y estratégico.



"Ser aliado extra-OTAN no obliga a enviar tropas ni a participar en guerras de Estados Unidos. Lo que genera son expectativas de cooperación en ámbitos como inteligencia, logística o coordinación diplomática", explicó.

Perú fue designado como aliado no OTAN de Estados Unidos.

Impacto político

Por otro lado, analistas de seguridad advierten que el mayor riesgo es la exposición indirecta del país en un escenario de conflicto global. Pedro Yaranga, consultor en seguridad y terrorismo, considera que el impacto sería más político que militar.

"El Perú no tiene ninguna obligación de intervenir militarmente, pero sí puede verse involucrado en esquemas de cooperación o intercambio de información que lo coloquen dentro del radar geopolítico del conflicto", sostuvo Yaranga.

El delicado equilibrio diplomático

En esa misma línea, la designación también tiene implicancias diplomáticas. Perú mantiene relaciones comerciales con diversas potencias, especialmente con China, que, en los últimos años, se ha consolidado como el principal socio comercial del país.

Para el excanciller Allan Wagner, exsecretario general de la Comunidad Andina, el desafío será mantener el equilibrio tradicional de la política exterior peruana.

"El Perú debe preservar una política exterior autónoma y pragmática, evitando que cualquier alianza limite su margen de decisión en el escenario internacional", ha señalado.

En resumen, Perú no acudiría a la guerra entre Estados Unidos e Irán a pesar de convertirse en aliado militar de la nación norteamericana.