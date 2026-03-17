Surco: Hombre abandona a ocho cachorritos y agrede a médico veterinario

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un caso de abandono animal se registró en el distrito de Surco. Cámaras de seguridad del establecimiento registraron que un hombre identificado como Yocer Yanfran Pinto Briceño quien abandonó a ocho cachorritos en una caja a exteriores del centro veterinario.

Hombre abandona cachorritos y agrede a veterinario

César Piscoya, jefe médico de una veterinaria ubicada en Surco, narró el hecho para Exitosa, así contó que el hombre llegó a abandonar a los pequeños animales al interior de una caja con el fin de que el centro pueda recogerlos.

El médico veterinario contó que si bien aceptan cachorros para darlos en adopción, este proceso debe seguir un protocolo para asegurar la estabilidad de los animales e identificar a las personas que solicitan tal requerimiento. Este abandono no cumplió con tal procedimiento.

Así, contó que durante la noche del acto, el médico de turno se percató del hecho y salió a increparle indicando que no podía dejar a los cachorros de esa forma. Sin embargo, el tipo enfurecido lo agredió y le propició más de cinco golpes en el rostro. Incluso, en el registro de las cámaras de seguridad se observa que habían otras dos mujeres que propiciaron arañazos contra el doctor.

Los médicos veterinarios pusieron una denuncia en contra del hombre que logró ser identificado. Con ayuda de la municipalidad de Santiago de Surco, se dio con la captura del sujeto en cuestión.

Hombre es médico cirujano

Según se investigó, Yocer Pinto Briceño sería un médico cirujano. Ante ello, se solicita una revisión del caso por parte del Colegio Médico ante este caso de abandono. Briceño actualmente utiliza sus redes sociales promocionando videos sobre medicina humana.

Por su parte la junta de veterinarios indicaron que han solicitado apoyo a las autoridades debido a que el abandono y maltrato animal está penado por Ley N° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal que precisa condenas entre tres y cinco años.

Los ocho cachorros cuentan con a penas una semana, de los cuales uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a que su estado de salud es bastante delicado. Los veterinarios indicaron que a partir de la siguiente semana en adelante se podrán ponerlos en adopción.

De encontrarse interesados en la adopción de estos cachorritos la veterinaria se encuentra en la avenida Tomás Marsano 4391 o comunicarse con el número 907092153, para poder adoptarlos.

Un nuevo caso de abandono animal se registró en Surco donde ocho cachorritos fueron abandonados por el médico cirujano Yocer Pinto Briceño. Actualmente el estado de los animales se encuentra bajo observación mas se buscan puedan ser adoptados.