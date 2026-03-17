Semana Santa 2026 en Perú: Descubre AQUÍ cuándo será el próximo fin de semana largo

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A alistar las maletas! Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Conoce qué días conformarán un fin de semana largo para disfrutar en familia las tradicionales celebraciones litúrgicas a nivel nacional.

¿Cuándo serán los feriados por Semana Santa?

A pocas semanas de dar inicio al mes de abril, surge una duda en la ciudadanía: ¿qué días cae Semana Santa este 2026? De acuerdo a la normativa vigente en el presente año, estas fechas festivas se darán el jueves 2 y viernes 3, declarados como feriados nacionales por el Gobierno para dar una pausa a la agenda laboral y poder participar de las distintas actividades que se desarrollarán en tu región para la celebración religiosa.

Además, a esas dos fechas, si le sumas el sábado 4 y domingo 5 de abril, conformarás un 'fin de semana largo' que te permitirá planificar viajes, culminar tareas pendientes o simplemente descansar en la comodidad de tu hogar.

Recuerda que este feriado nacional por Semana Santa (establecido por el Decreto Legislativo 713) beneficia a los trabajadores de los sectores público y privado, además de los estudiantes. En estas fechas, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado, aun sin asistir a laborar.

Semana Santa: ¿A dónde ir en feriado largo?

Si estás buscando un plan para Semana Santa, en esta nota de Exitosa, te recomendamos tres destinos turísticos, ideales para disfrutar mejor los días de reflexión y fe.

Cusco: En Jueves Santo, las familias cusqueñas preparan los tradicionales 12 platos; según la tradición, los 12 platos representan a los 12 apóstoles, mientras que en Viernes Santo, se realiza la escenificación del Vía Crucis, teniendo como punto de inicio la plaza San Francisco hasta la Cruz del Papa.

Arequipa: Conocida por su arquitectura impresionante, pero en estas fechas, este destino se llena de espiritualidad y tradición. Las procesiones, la música y la gastronomía te harán vivir una experiencia única.

Otuzco: Conocida como la "Capital de la Fe", famosa por su impactante vía crucis. La representación de la pasión de Cristo, realizada por actores y habitantes locales, es uno de los eventos más emotivos y destacados durante la festividad.

Actividades por Semana Santa 2026.

¿Cuáles son los siguientes feriados de 2026?

Estas fechas por Semana Santa se suman a los 16 feriados oficiales que tendrá Perú este 2026. Si deseas saber qué otros días podrás tener un merecido descanso oficial, puedes revisar lo siguiente:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es así como se reveló qué días festivos restan en el calendario nacional y cuándo se celebrará Semana Santa este 2026 para tener un merecido descanso y aprovechar un fin de semana largo en Perú.