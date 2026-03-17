Luis Arroyo Sánchez juró como nuevo Presidente del Consejo de Ministros

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Luis Enrique Arroyo Sánchez, hasta ahora ministro de Defensa, como nuevo presidente del Consejo de Ministros. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, apenas horas después de la renuncia de Denisse Miralles, quien dejó el cargo el 17 de marzo en la víspera del debate parlamentario por el voto de confianza.

Con este nombramiento, el Ejecutivo busca recomponer su estrategia política y asegurar respaldo en el Congreso, en un contexto marcado por la inestabilidad y las tensiones entre ambos poderes del Estado.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | El presidente José María Balcázar tomó juramento al Nuevo Gabinete Ministerial tras la renuncia de Denisse Miralles a un día del debate parlamentario del voto de confianza. En su lugar, el exministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez, juró como el flamante... pic.twitter.com/DxbLk4gNcN — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2026

Perfil del nuevo premier

Arroyo Sánchez, general de División en retiro del Ejército del Perú, se desempeñaba como ministro de Defensa desde el 24 febrero de 2026. Su trayectoria combina experiencia en gestión pública y conocimiento de temas de seguridad nacional.

Su llegada a la PCM tras la renuncia de Miralles respondería a la necesidad de un perfil con autoridad política y capacidad de negociación, en un momento en que el Ejecutivo enfrenta dificultades para consolidar apoyo parlamentario, cuyo voto de confianza para el gabinete estaba a un día de debatirse en el Pleno del Congreso.

De Defensa a encabezar PCM, Arroyo toma el mando tras renuncia de Denisse Miralles.

Nueva cara en la cartera de Defensa

Con la salida de Arroyo, el puesto en Defensa y Derechos Humanos quedó libre para un nuevo titular, el cual es ahora ocupado por Carlos Díaz Dañino, quien hasta hoy se venía desempeñando como jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente, cargo que asumió apenas este mes de marzo.

La cartera de Defensa no es ajena a Díaz Dañinos, siendo que en el 2022 fue director de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto de dicha entidad. Además, tuvo un recorrido en las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el grado de general de brigada del Servicio de Intendencia del Ejército del Perú, pasando a retiro por renovación, justamente, en el año 2022.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | Tras quedar vacante la cartera de Defensa, Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino, juró ante el presidente José María Balcázar como nuevo titular del MINDEF.



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El reto del voto de confianza

Tras la juramentación del nuevo gabinete, se espera la confirmación de una nueva fecha para la presentación de la cuestión de confianza, donde se sustente la política general del gobierno. La renuncia de Miralles se habría dado por la falta de garantías de respaldo parlamentario, lo que convierte a Arroyo Sánchez en el encargado de recomponer las relaciones y convencer a las bancadas.

El principal desafío será demostrar capacidad política para negociar con el Congreso y evitar un nuevo rechazo que podría agravar la crisis institucional, a menos de un mes de las Elecciones Generales 2026.

La juramentación de Luis Arroyo Sánchez marca un giro en la estrategia del Ejecutivo. Con un perfil de autoridad y experiencia en seguridad, su reto inmediato se halla en cómo superará la crisis y avanzar en sus objetivos de gestión del Ejecutivo.