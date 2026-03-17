Extorsiones han disminuido al 40 % entre enero y lo que va de marzo del 2026, anuncia premier Miralles

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles se pronunció entorno a la ola de inseguridad ciudadana que se viene presentando en todo el país. Según la autoridad, en lo que va del 2026, se ha presentado una reducción en los delitos de homicidio, robos y demás; ello reflejaría la actuación del Gobierno de José María Balcázar.

Balance producto del Plan de Seguridad

Durante la ceremonia de presentación de resultados de últimos operativos policiales, la cual se llevó a cabo en el distrito de San Isidro, la presidenta del Consejo de Ministros brindó detalles sobre el primer balance producto del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

En tal sentido, la premier precisó que la lucha contra la inseguridad ciudadana es una prioridad para el Ejecutivo, por lo que se estaría actuando "con firmeza y coordinación" ante esta problemática que aqueja a la ciudadanía en general; ello se vería reflejado en el despliegue de operativos.

Delitos por homicidio también disminuyeron

De tal modo, informó que entre el 1 de enero y el 15 de marzo, las extorsiones a nivel nacional han presentado una reducción de 40% en comparación con el mismo periodo del 2025. Además, los homicidios también registraron una disminución de 7% en el mismo plazo.

"Estos resultados muestran que cuando el Estado actúa con decisión, coordinación y perseverancia, es posible recuperar el orden, es posible avanzar en la lucha contra la criminalidad. La seguridad ciudadana es uno de los ejes prioritarios del Gobierno del presidente José María Balcázar, dijo ante la prensa, este martes 17 de marzo.

Destacó operativos del Mininter

Es así que, resaltó las acciones del Ministerio del Interior (Mininter) al ejecutar operativos focalizados en las zonas de mayor incidencia delictiva. Producto de ello, se desarticularon diversas bandas criminales dedicadas a la extorsión de empresas de transporte público.

"Estamos fortaleciendo también la inteligencia policial, la investigación criminal y el control territorial para atacar al crimen donde opera y donde se organiza, nuestro objetivo es claro desarticular las redes delictivas, golpear las economías ilegales y devolver la seguridad a las familias peruanas", precisó Miralles.

De esta manera, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aseguró que las extorsiones a nivel nacional se han reducido al 40 % entre enero y marzo de 2026, a comparación del año pasado. Esto se habría presentado debido a las acciones emprendidas por el Gobierno contra la criminalidad.