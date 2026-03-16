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Más de una sorpresa

Mano Menezes anunció su primera lista de convocados a la Selección Peruana: Sin Tapia ni Guerrero

De cara a los amistosos ante Senegal y Nicaragua, Mano Menezes convocó a 25 jugadores a la Selección Peruana. Hay varias sorpresas como el llamado de Jairo Vélez, además de las ausencias de Renato Tapia y Paolo Guerrero.

Mano Menezes anunció su primera lista de convocados a la Selección Peruana.
Mano Menezes anunció su primera lista de convocados a la Selección Peruana. (Composición Exitosa)

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/03/2026

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Mano Menezes anunció su primera convocatoria a la Selección Peruana de cara a los amistosos ante Senegal y Nicaragua en la fecha FIFA del mes de marzo. El estratega brasileño sorprendió a más de uno al considerar a varios jugadores del medio local y por el no llamado de Renato Tapia y Paolo Guerrero a sus 42 años.

Primera lista de Mano Menezes

En el arco no hay mayores sorpresas ya que Diego Enríquez y Diego Romero ya habían sido convocados en anteriores oportunidades. A ellos se les suma Pedro Gallese quien seguirá siendo el dueño del arco de la Bicolor en los próximos partidos.

En la línea defensiva es donde empiezan las novedades ya que Alfonso Barco fue llamado por primera vez a la Selección Peruana tras su buen presente en el 

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La primera lista de convocados por Mano Menezes.

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