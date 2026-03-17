¡Colaboración histórica! YouTube transmitirá los partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) firmó un acuerdo con la plataforma de internet, YouTube, para la transmisión de los partidos del Mundial 2026, con la intención de tener un alcance global nunca antes visto.

Un acuerdo histórico sucedió en el mundo del deporte y el internet, luego de que la FIFA haya designado a YouTube el rótulo de plataforma preferente para el Mundial 2026, el cual se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio del presente año en los países de Estados Unidos, México y Canadá.

"La FIFA se enorgullece de anunciar que YouTube será la plataforma preferente del Mundial 2026. Gracias a la colaboración con los titulares de los derechos audiovisuales de la competición y con diversos creadores, esta histórica alianza entre las dos organizaciones brindará al público más opciones para disfrutar del torneo", indicó el máximo ente del fútbol.

Transmisión completa del partido

En ese sentido, los socios de medios tendrán la opción de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en su canal de YouTube, permitiendo a los fans experimentar la energía desde el primer silbatazo.

Además de ello, los medios con los derechos oficiales del Mundial 2026, podrán transmitir los 90 minutos de una lista selecta de partidos en sus canales oficiales de YouTube, lo cual podría desencadenar en la llegada de una mayor audiencia, debido a la facilidad de la visualización de ciertos partidos.

De igual manera, la FIFA continuará difundiendo contenido de su amplio archivo digital en su propio canal oficial, como partidos históricos completos y momento inolvidables de la mayor fiesta del fútbol.

Creadores

Partiendo de la relación establecida durante el Mundial de 2022 en Catar (donde YouTube actuó como patrocinador de nivel secundario), la edición de 2026 contará con una integración aún mayor de personalidades digitales independientes.

La FIFA ha confirmado que concederá a un grupo global de "creadores de YouTube un acceso sin precedentes" durante el torneo ampliado para capturar contenido entre bastidores que no suele verse en las retransmisiones habituales.

Al llevar a los influencers al estadio y a los campos de entrenamiento, el organismo rector del fútbol mundial espera crear una experiencia más inmersiva. El objetivo es ir más allá de los 90 minutos sobre el terreno de juego y ofrecer un flujo de contenido ininterrumpido que se adapte a los hábitos de los aficionados, centrados en el móvil, que consumen fútbol a través de resúmenes en redes sociales y vlogs.