Familia y amigos dan último adiós a promotor Jhon Leyva: "No es justo que vivamos entre tanta inseguridad"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Familiares y amigos dieron el último adiós al promotor de eventos, Jhon Leyva, en medio de escenas de profundo dolor e indignación. Durante la despedida, sus seres queridos exigieron justicia y mayor seguridad ante el incremento de la criminalidad.

Organizan ceremonia de despedida

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, en horas de la mañana de este martes 17 de marzo, se llevó a cabo un evento en el distrito de Puente Piedra, en donde despidieron a Leyva, quien fue asesinado a balazos el último domingo.

Hasta este lugar, llegaron familiares, amigos y conocidos del promotor de eventos folclóricos, quienes lamentaron su partida, la cual solo refleja la ola de criminalidad organizada que se vive en el país, la cual no solo afecta a al entorno musical, sino también a transportistas y a la ciudadanía en general.

La carroza fúnebre con el cuerpo de Leyva llegó hasta la avenida Central, en el paradero Fundición, en Puente Piedra, en donde se acondicionó un escenario y colocaron música para dar el último adiós al promotor que, se encargaba de organizar dichos eventos.

Prima de Leyva pidió justicia

Nuestro medio llegó hasta el mencionado lugar y pudo mantener diálogo con familiares directos de Jhon Leyva, quienes lamentaron que haya ocurrido este acto criminal. Además, no dudaron en hacer un llamado a las autoridades para exigir justicia por la muerte de su pariente.

"Nos entristeció bastante esta noticia porque no es justo que vivamos en un mundo de inseguridades, pedimos justicia para Jhon Leyva, somos primos y la familia lo ha tomado como un baldazo de agua fría, de un momento a otro amanecer con esta triste noticia fue fatal para toda la familia", dijo una de las primas de Leyva.

Según recordaron, Leyva ya había denunciado que venía siendo víctima de extorsiones, pues le exigían un pago de 30 mil soles; sin embargo, las autoridades habrían hecho caso omiso. "Anteriormente había denunciado, pero no se hizo nada", precisó su prima Tania Santos.

Cabe recordar que, el conocido promotor de eventos fue asesinato a sangre fría cuando se encontraba saliendo de un local en donde él mismo había organizado un concierto, en el distrito de San Martín de Porres. La gente intentó ayudarlo y trasladarlo hasta el Hospital Sergio Bernales de Collique, sin embargo, perdió la vida.

En conclusión, la familia del promotor Jhon Leyva hicieron un llamado a las autoridades policiales para que se de con la captura de los responsables de haberlo desvivido.