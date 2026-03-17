Jairo Vélez tras su convocatoria a la Selección Peruana: "Desde César Vallejo la vengo luchando "

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mano Menezes anunció su primera convocatoria a la Selección Peruana pensando en los amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo donde enfrentará a Senegal y Honduras. Dentro de la nómina, hubo varias sorpresas como la presencia del joven Matías Zegarra o del nacido en Ecuador, Jairo Vélez.

Emocionado y feliz

El actual futbolista de Alianza Lima tuvo un arranque de temporada a gran nivel lo cual no fue pasado por alto por el estratega nacional. Como se recuerda, el volante de ataque fue notificado a inicios de año de que el cambio de federación ya estaba aprobado por FIFA por lo que quedó disponible para ser convocado el combinado patrio.

A propósito de ello, el propio Jairo Vélez expresó su emoción con el llamado a la Selección Peruana en una reciente entrevista con L1 Max. Durante esta charla. el atacante blanquiazul aseguró que una de las más emocionadas con su convocatoria fue su esposa quien se puso a llorar tras conocer la noticia. Según indicó, solo ella conocer todos los esfuerzos que ha realizado para poder ser considerado por el estratega brasileño.

🎙️EN VIVO| Jairo Vélez: "Mi esposa lloró de felicidad porque no es cualquier noticia"



"Esto lo estuvo buscando desde que estaba en la Vallejo".#HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/ToSV804qtK



📅 De lunes a jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/JPizwnNz76 — L1MAX (@L1MAX_) March 17, 2026

"Cuando nos enteramos son noticias que a uno lo deja en shock y no sabe como tomarla. No es cualquier noticia y mi esposa se puso a llorar de felicidad, ella es mi compañera y ella sabe lo duro que uno trabaja para este momento", indicó.

La viene luchando desde la UCV

Como se recuerda, Vélez jugó varias temporadas en la Universidad César Vallejo antes de dar el salto a Universitario. Durante su paso en el elenco trujillano, el volante de avanzada aseguró que tanto Chemo del Solar como el resto de sus compañeros le dijeron que podía llegar a la Bicolor si seguía por el buen camino.

Por ello, aseguró con estar más que satisfecho tras ser considerado por Menézes por lo que dejó en claro que seguirá trabajando para mantenerse en los siguientes amistosos.

🎙️EN VIVO| Jairo Vélez: "Desde la Vallejo me decían que podía tener una oportunidad en la selección. Chemo y Abreu me lo decían"



"Estar en Alianza genera muchísima vitrina"#HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/ToSV804qtK



📅 De lunes a jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/e4XAR564um — L1MAX (@L1MAX_) March 17, 2026

"Uno siempre anhela, trata de hacer bien las cosas, de trabajar siempre bien y desde Vallejo vengo luchando con la nacionalidad para tener esta oportunidad que hoy se ha dado. Son cosas que uno como futbolista siempre quiere y creo que se fueron dando las cosas, no desde ahora sino desde muy atrás que vengo remando por esta oportunidad y estoy contento por eso", añadió.

En resumen, Jairo Vélez reveló estar feliz y emocionado por haber sido convocado por primera vez a la Selección Peruana.