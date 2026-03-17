Combis de la ruta Lima-Callao realizan caravana en la av. Argentina tras asesinato de conductor

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en las últimas horas en plena avenida Argentina. De acuerdo a testigos, dos sujetos armados a bordo de una moto lineal interceptaron a una combi que cubre la ruta Lima y Callao, frente el centro comercial Minka, para atacarla a balazos sobre la noche del lunes 16 de marzo.

Producto de este lamentable acto, el chofer de la unidad, identificado como Darío Espinosa, perdió la vida, mientras que el cobrador se encuentra internado en UCI luchando por su vida. De inmediato, la Policía Nacional del Perú activó el plan cerco para dar con la captura inmediata de los responsables.

Conductores realizan caravana por la avenida Argentina

Como era de esperarse, este hecho generó la indignación de sus compañeros quienes paralizaron sus acciones y realizaron un plantón en plena avenida Argentina. Incluso, varios de ellos se organizaron y comprar un arreglo floral que fue colocado al frente del mencionado centro comercial, punto exacto donde ocurrió el accidente.

Luego de varios minutos de concentración, las unidades iniciaron una caravana por esta arteria principal del Callao tocando sus bocinas a todo dar a modo de protesta contra las autoridades. La empresa no solo exige que los atacantes responsables de la muerte del 'Tío Darío' sean capturados, sino que dejen de recibir amanezas para no atentar contra su vida.

Según Canal Callao, Darío Espinoza no vivía en el Perú ya que radicaba en Estados Unidos donde trabajaba con su familia. Incluso debió haber viajado el pasado 1 de marzo hacia la nación norteamericana, pero la aerolínea cambió la fecha de su vuelo para el 28 de este mes.

Dejan arreglo floral donde asesinaron a conductor de combi en el Callao.

Por ello, utilizó estos días para conseguir un dinero extra trabajando en una de las combis que cubre la ruta Lima-Callao hasta que estos extorsionadores acabaron con su vida. Los demás choferes de esta línea aseguran que las amenazas provienen de la banda "Alca3d4" quienes serían integrados por ciudadanos extranjeros que exigen el pago de cupos para brindar una falsa seguridad.

Pasajera murió en la avenida Argentina

Un hecho similar ocurrió días atrás en la misma avenida donde extorsionadores balearon a una combi hiriendo a una pasajera. Lamentablemente, los proyectiles hicieron más daño de lo esperado por lo que la mujer perdió la vida minutos después.

Para resumir, las combis de la ruta Lima-Callao paralizaron sus labores y realizaron una caravana por la avenida Argentina tras el asesinato de uno de sus conductores.