Tragedia en París: Se confirma un fallecido durante celebraciones del PSG tras ganar la Champions League 2026

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que comenzó como una fiesta histórica por la consagración del PSG en la Champions League terminó en una jornada de caos y violencia en Francia. El individuo, de 24 años, chocó contra un bloque de hormigón en un tramo de carretera y perdió la vida en una noche que estuvo repleta de altercados en la capital de Francia.

Las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions League en Francia dejaron violentos choques entre hinchas y la policía dejaron decenas de heridos y una cifra récord de más de 780 detenciones, desbordando por completo el fuerte operativo de seguridad que se había dispuesto para contener los festejos.

Menor gravemente herido y atropellos masivos

El punto más crítico de las celebraciones se localizó en la periferia y zonas céntricas de la capital. En la Porte Maillot, un joven de 24 años perdió la vida tras estrellar su motocicleta contra bloques de hormigón en un ramal de la circunvalación de París.

La violencia también se trasladó al oeste de la ciudad, donde un adolescente de 17 años terminó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en medio de una pelea. Casi en paralelo, el terror se apoderó del Décimo Distrito cuando un vehículo embistió una terraza, atropellando a dos personas y dejando a una de ellas en estado crítico.

El caos no se limitó a los destrozos materiales en los Campos Elíseos o al ataque contra una mediateca en Orleans; las protestas y disturbios se extendieron con fuerza a Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble.

Policías heridos y hechos del año pasado

El enfrentamiento directo dejó un saldo de 57 policías heridos y 219 civiles lesionados, de los cuales ocho se debaten entre la vida y la muerte. Esta preocupante escalada de violencia revive los hechos del año pasado, cuando los festejos por la Champions League del PSG también se tiñeron de sangre con dos fallecidos, cerca de 200 heridos y aproximadamente quinientas detenciones concentradas únicamente en París.

Para este domingo, las fuerzas del orden desplegaron 22.000 efectivos en todo el país, de los cuales ocho mil se concentraron en París y el área metropolitana. El dispositivo reforzó la seguridad anticipando posibles incidentes y permitió intervenir rápidamente ante intentos de tumultos y entradas masivas, como los registrados en la circunvalación y el estadio Parque de los Príncipes, donde alrededor de 150 personas trataron de forzar el acceso.

Las detenciones aumentaron un 32% en comparación con el año anterior, reflejando la magnitud de los desórdenes en puntos clave como los Campos Elíseos y la circunvalación de la ciudad.