ONPE reubica algunas mesas de votación en Lima Metropolitana: ¿Cambió la tuya? Consúltalo AQUÍ

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Un total de 136 mesas de sufragio en Lima Metropolitana cambiarán de ubicación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026, programada para este domingo 7 de junio.

Esta medida afectará principalmente a los ciudadanos que en la primera vuelta ejercieron su derecho al voto en estructuras temporales implementadas en espacios públicos abiertos. Las autoridades electorales instan a la población de la capital a verificar con anticipación sus locales actuales para evitar contratiempos, retrasos o confusiones de último minuto durante el desarrollo de la jornada cívica del próximo domingo.

Reubicación de mesas de sufragio

La necesidad de esta reubicación responde a las complejas condiciones logísticas del pasado domingo 12 de abril. Durante esos comicios, debido a la falta de locales con infraestructura física segura y disponible, diversas mesas de sufragio tuvieron que instalarse a la intemperie en distritos como Jesús María, Lince y Miraflores.

Aquellos centros funcionaron en espacios abiertos y carecían de un cerco perimétrico tradicional.

Nuevos locales y cómo consultar tu mesa

Los cambios en el mapa electoral de Lima Metropolitana no solo respondieron a factores logísticos de espacio, sino también a inconvenientes de última hora con terceros. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que se vio en la obligación de reubicar de emergencia las mesas de sufragio correspondientes a ocho locales de votación específicos. La ONPE informó que también se reubicaron las mesas de sufragio en 8 locales de votación en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.

Según detalló el organismo electoral, la medida se tomó de forma imprevista debido a que los propietarios y administradores de dichos inmuebles se negaron rotundamente a ceder o alquilar sus instalaciones para el desarrollo de esta segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio.

Frente a este escenario de modificaciones forzosas que podrían alterar los planes de miles de ciudadanos en la capital, las autoridades electorales han encendido las alarmas de prevención.

Ante la alta probabilidad de que la ONPE haya tenido que modificar el local de votación que le correspondía originalmente a un grupo considerable de electores en las jurisdicciones mencionadas, se hace un llamado urgente a la prevención. Se recomienda a toda la ciudadanía confirmar y validar con la debida anticipación cuál es el local exacto y la mesa de sufragio asignada para esta nueva jornada electoral, ingresando de forma rápida y segura a través del siguiente enlace oficial de consulta.