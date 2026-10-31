Lamine Yamal: joven colombiano sorprende por su gran parecido con la estrella del Fc Barcelona

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven colombiano se ha convertido en sensación en las redes sociales debido a su impresionante parecido físico con Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona. Su aspecto no pasó desapercibido para quienes lo encontraron trabajando en una carnicería, donde fue grabado mientras realizaba sus labores habituales.

¿Lamine Yamal colombiano?

El video fue difundido por la cuenta de Instagram Out Of Context Colombia y rápidamente acumuló reacciones. Según la publicación, el establecimiento donde trabaja el joven estaría ubicado en el municipio de Curumaní, en el departamento de Cesar. Desde entonces, los internautas comenzaron a compararlo con el futbolista español y a llamarlo el Lamine Yamal colombiano.

En las imágenes se observa cómo una persona llega al local y, al reconocer el parecido del empleado con el delantero del Barcelona, decide grabarlo. Además, aprovecha la oportunidad para hacerle algunas bromas relacionadas con el equipo catalán, especialmente por su reciente derrota frente al Real Madrid.

El encuentro se produjo después del clásico disputado el domingo 25 de octubre, en el que el conjunto azulgrana cayó por 2-1. Por ello, el hombre que grababa bromeó con la posibilidad de que el supuesto doble hubiera abandonado el Barcelona para dedicarse a vender carne en Colombia.

Mientras tanto, el joven no pudo ocultar su timidez ante los comentarios y respondió principalmente con sonrisas, sin dejar de acomodar los cortes de carne y pollo en las neveras. Su espontánea reacción también llamó la atención de los usuarios, quienes encontraron divertida la situación.

Reacción en redes sociales

La publicación incluso generó dudas entre algunos internautas, que inicialmente pensaron que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, la interacción entre los protagonistas terminó convenciendo a muchos de que se trataba de una escena real, ya que indicaron haber visto en persona al joven carnicero.

"Ese tiene mejor piel", "Lamine pero sin espinilla", "Esta más guapo el que el original ese barroso", "Ese muchacho tiene carisma es muy sonriente", "Este jovencito es muy simpático tiene una mirada muy tierna", "Pensé que ese video era IA HAJA", "Pero que no tenga las mismas arrogancia de él", "Ese tiene su piel radiante y sin acné", son algunos de los comentarios.

Finalmente, las bromas se trasladaron a los comentarios, donde varios usuarios etiquetaron al futbolista para sugerir que contratara al carnicero como su doble en eventos. Otros propusieron que lo invitara a ver un partido, mientras que algunos destacaron que su parecido con el joven delantero era sorprendente.