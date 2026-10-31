Hija de Laura Bozzo revela cuál es el estado de salud de la conductora: "Le están dando todo lo que necesita"

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hija de Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, brindó una actualización sobre el estado de salud de la conductora peruana, quien atravesó una grave emergencia médica tras sufrir una peritonitis en Acapulco, México. La joven confirmó que su madre salió de cuidados intensivos y que su evolución ha sido favorable luego de permanecer en estado crítico.

¿Cómo se encuentra Laura tras la peritonitis?

Durante una entrevista para un programa de espectáculos, Victoria contó que todo comenzó durante la noche, cuando su madre empezó a experimentar fuertes dolores. Ante la gravedad de los síntomas, la familia solicitó una ambulancia que trasladó a la conductora hasta un hospital cercano, donde fue sometida a una operación de emergencia.

Según explicó, Laura Bozzo sufrió una complicación luego de que una úlcera se reventara y provocara una peritonitis. La situación fue extremadamente delicada, pues los médicos llegaron a darle apenas un 10% de posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, la intervención quirúrgica permitió estabilizarla y evitar un desenlace fatal.

"Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron, creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta. O sea, fue súper, súper grave", explicó en la entrevista.

Posteriormente, los especialistas recomendaron trasladarla a otro establecimiento médico que contara con mayores recursos para continuar con su recuperación. Por ese motivo, la conductora fue llevada al Hospital General de México, donde recibió atención especializada. Además, Victoria descartó que su permanencia en dicho centro respondiera a problemas económicos.

"Mi mamá está en un lugar que le está dando todo lo que necesita", agregó.

En cuanto a su evolución, la hija de la presentadora confirmó que dejó la unidad de cuidados intensivos (UCI) y fue trasladada a una habitación. Asimismo, señaló que su cuadro médico está mucho más controlado y que viene respondiendo favorablemente al tratamiento, lo que representa un avance importante después de la gravedad de su emergencia.

Hija de Laura arremete contra críticos

Finalmente, Victoria cuestionó la difusión de noticias falsas sobre la supuesta muerte de su madre, especialmente luego de que el actor Alfredo Adame compartiera información incorrecta. La joven expresó su indignación por quienes utilizan situaciones delicadas relacionadas con la salud de una persona para conseguir visualizaciones e interacciones en redes sociales.

"Me parece realmente asqueroso estar lidiando con la salud de una persona por likes y engagement. Es lo más bajo humano", sentenció.

De esta manera, la hija de Laura Bozzo destacó que su madre continúa recuperándose favorablemente luego de superar una emergencia que puso en riesgo su vida. Tras salir de UCI y ser trasladada a una habitación, la conductora permanece bajo atención médica especializada, mientras su familia mantiene la expectativa de que siga evolucionando positivamente en los próximos días.