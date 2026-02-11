Senamhi advierte lluvias de ligera a moderada intensidad en regiones de la costa: Entérate cuáles se encuentran en alerta

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla para 11 regiones de la costa peruana ante la previsible ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad. En la siguiente nota conoce cuáles son aquellas que se encuentran en alerta.

Costa peruana se verá afectada por lluvias

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM) publicó el aviso meteorológico N° 045 en el que se señala que se prevé precipitaciones de nivel "alerta amarilla" desde las 00:00 horas del jueves 12 hasta las 11:59 horas del sábado 14 de enero.

Este evento se caracterizará por presentar lluvias de ligera a moderada intensidad. En este cabe la posibilidad de que exista un incremento de la cobertura nubosa y sensación térmica durante la tarde. Adicionalmente, se presentarían ráfagas de viento con velocidades que bordearían los 25 km/h.

¿Qué departamentos se verían afectados?

Cabe señalar que esta alerta del Senamhi se encuentra dirigida hacia los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y en la Provincia Constitucional del Callao.

Jueves 12 de febrero

Para esta fecha, el organismo estatal pronosticó que pueden suscitarse acumulados de lluvia entre 2 y 15 milímetros por día en la costa norte, entre 0.2 y 5 milímetros por hora en la costa central y en la costa sur los valores oscilarían entre 0.5 y 2.5 milímetros por día.

Aviso meteorologico del Senamhi

Respecto a ello Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayaque e Ica serían las regiones que se verían afectadas de acuerdo a la información vertida por la identidad.

Viernes 13 de febrero

Además, de acuerdo al Senamhi, para el próximo viernes 13 de febrero se prevén acumulados de lluvia entre 2 y 16 mm/día en la costa norte, entre 0.2 y 5 mm/día en la costa central y entre 0.5 y 3 mm/día en la costa sur. Aquí se verían afectados: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna.

Sábado 14 de febrero

En tanto, en este día se prevén acumulados de lluvia cercanos a 35 mm/día en la costa de Tumbes y Piura. En el resto de la costa norte, oscilarían entre 2 y 16 mm/día. Además, en la costa central, se estiman valores entre 0.2 y 5 mm/día, mientras que en la costa sur se esperan acumulados más bajos, entre 0.5 y 3 mm/día.

Así que ya lo sabes si vives en la costa debes tener en cuenta que de acuerdo al Senamhi es previsible que se presenten lluvias de ligera a moderada intensidad en Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.