Cajamarca: Sunedu otorga licenciamiento a Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 11 de febrero, fue oficializado el licenciamiento institucional por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) a la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (UNATEFSIL).

A través de la Resolución del Consejo Directivo N.º 0007-2026-SUNEDU-CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano, la casa de estudios ubicada en la región Cajamarca logró cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por Ley Universitaria para ofrecer el servicio educativo superior y autorizar su funcionamiento.

Informe Técnico de Licenciamiento

El proceso de solicitud de licenciamiento comenzó en noviembre de 2024. Desde ese entonces hasta febrero del 2026, se realizaron cuatro reuniones de orientación técnica con representantes de la Universidad, con la finalidad de absolver consultas sobre el procedimiento y la evaluación de su pedido.

Según la resolución, la UNATEFSIL cuenta con un modelo educativo que desarrolla su propuesta formativa bajo un enfoque por competencias, sustentado en fundamentos filosóficos, pedagógicos, científicos, tecnológicos, curriculares, humanísticos y normativos.

Asimismo, demostró que cuenta con documentos normativos y de gestión que definen una estructura orgánica y delimitan las funciones de sus órganos de gobierno, permitiendo el ejercicio de su autonomía y asegurando el cumplimiento de la Ley Universitaria. Además, elaboró un presupuesto institucional en concordancia con la normativa de presupuesto público y sus Programaciones Multianuales 2023-2025 y 2026-2028.

A nivel educativo, la universidad cuenta con una propuesta de programas académicos coherente a las políticas nacionales, regionales e internacionales, así como de una demanda futura de profesionales y 49 servidores que garantizan la operatividad de los servicios asistenciales, de seguridad y de gestión de inversiones.

Con respecto a la infraestructura física, cuenta con un único local con espacios controlados, seguros, saludables y accesibles, más un laboratorio.

Objetivos a futuro

Dentro de su propuesta para lograr su licenciamiento, la universidad presentó un planificación presupuestal para la implementación de un plan orientado al fomento de la investigación durante los próximos dos años, así como un plan progresivo para la incorporación de docentes con calificación Renacyt en los siguientes tres años.

De acuerdo con lo establecido en los planes de trabajo, la casa de estudios contará con los 11 programas y/o servicios de Bienestar Universitario exigidos por el Reglamento de Licenciamiento.

Vale mencionar que, la autorización otorgada, mediante el licenciamiento por la Sunedu, es de carácter permanente, siempre y cuando las universidades demuestren el cumplimiento continuo de las CBC, por lo que, la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola tiene la obligación de mantener las CBC que dieron lugar al otorgamiento de su licencia institucional.

Finalmente, la presente resolución es refrendada por Vicente Paul Espinoza Santillán, presidente del Consejo Directivo de la Sunedu.