Policía Montada ofrecerá jornada gratuita de equinoterapia para niños y adolescentes con discapacidad: Sepa cómo inscribirse

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención padres de familia! La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Unidad Histórica de Policía Montada "El Potao", realizará una nueva jornada gratuita de equinoterapia para niños y adolescentes de 3 a 17 años con discapacidad y/o habilidades diferentes.

En el marco del Programa de Equinoterapia Potao PNP, el cual tiene como objetivo, promover la interacción con niños y adultos, se llevará a cabo este sábado 14 de febrero en su sede del Rímac.

250 vacantes disponibles

De acuerdo con lo informado por la institución policial, la actividad busca estimular la coordinación motriz, reforzar las capacidades sensoriales, despertar la curiosidad por el entorno y contribuir al desarrollo de la identidad social y cultural de los menores.

Es importante mencionar, que la jornada se desarrollará desde las 10:00 a. m. en "El Potao", ubicada en el jirón Cajamarca N.º 661 (Rímac), y contará con un total de 250 vacantes, previa inscripción. En ese sentido, los padres o acompañantes deberán registrar a los menores a través del siguiente: enlace.

Desde la Policía Nacional recomiendan a los niños y sus acompañantes asistir con una muda de ropa, harina de trigo o maicena (no talco) y, de manera opcional, un disfraz o accesorios de carnaval.

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado el 12 de febrero

A poco más de 120 días de asumir el Ejecutivo vía sucesión constitucional, el presidente José Jerí Oré presentará el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana este jueves 12 de febrero ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

"El jueves se presentará el plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que deberá evaluarlo y aprobarlo. Eventualmente podrán plantearse algunas modificaciones, eso ya dependerá del criterio de los demás participantes y sobre la base de ello tendremos una herramienta nueva, vigente y con base en el principio de realidad, para continuar enfrentando la inseguridad ciudadana", señaló.

Es importante señalar, que la CONASEC agrupa a los titulares o representantes de las principales entidades del Estado, como, por ejemplo: Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía de la Nación, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Metropolitano de Lima, a través de su alcalde.

Mientras la crisis de inseguridad de ciudadana se desborda a diario, el mandatario presentará por fin su estrategia para intentar contrarrestar estos terribles flagelos que atacan permanentemente a la sociedad.