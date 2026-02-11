Temblor remece HOY Perú, 11 de febrero: ¿De qué magnitud fue el ÚLTIMO sismo, según el IGP?

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo movimiento telúrico se registró durante la mañana de este miércoles, 11 de febero. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo, de acuerdo al último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacude Perú este miércoles

¡Perú no deja de temblar! En la tarde de ayer, un sismo remeció Chimbote, región Áncash, con una magnitud de 4.4, generando alarma en la ciudadanía. Sin embargo, una nueva actividad sísmica se registró al promediar las 5:46 a.m. de este miércoles, 11 de febrero.

De acuerdo al más reciente reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP este reciente movimiento telúrico de magnitud 3.5 se sintió a 10 kilómetros al noreste de Zarumilla, en Tumbes, con uan profundidad de 32 kilómetros con una latitud de -3.43 y longitud de -80.21 grados.

Asimismo, la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional informó que el remezón fue sentido con una intensidad de nivel II-III en Zarumilla.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0077

Fecha y Hora Local: 11/02/2026 05:46:13

Magnitud: 3.5

Profundidad: 32km

Latitud: -3.43

Longitud: -80.21

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 10 km al NE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 11, 2026

¿Cuál fue el epicentro del sismo 3.5 de hoy?

Como se recuerda, Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, como el último que sacudió el país en la mañana de este miércoles.

En ese marco, es ideal también identificar cuál fue el epicentro de este último sismo. De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), a través del módulo de monitoreo y análisis, se indicó que el punto exacto se produjo en Ecuador, con referencia a 10 km al NE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes.

Epicentro del último sismo de este miércoles, 11 de febrero.

Otro sismo sentido este 11 de febrero

¡Pero ten en cuenta! Perú no solo fue remecido por el temblor en Tumbes este miércoles, ya que de acuerdo al reporte del IGP, previamente, un sismo de magnitud 3.5 se registró a 9 kilómetros al oeste de Huaral, con una profundidad de 53 kilómetros y nivel de intensidad II-III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0076

Fecha y Hora Local: 11/02/2026 01:17:15

Magnitud: 3.5

Profundidad: 53km

Latitud: -11.49

Longitud: -77.29

Intensidad: II-III Huaral

Referencia: 9 km al O de Huaral, Huaral - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 11, 2026

¿Qué debe incluir tu mochila de emergencia?

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Mochila de emergencias - Fuente: Indeci

El Perú está ubicado en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica mundial. Es asi como se reportó que un nuevo sismo remeció el país este miércoles, 11 de febrero, con una magnitud de 3.5 con epicentro en Zarumilla, Tumbes.