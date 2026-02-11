OSITRÁN sobre fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe fiscalización a megapuerto de Chancay: "Vamos a apelar"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La presidenta de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), Verónica Zambrano, aseguró que apelarán el fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe la fiscalización en el megapuerto de Chancay, pues la empresa buscaría evadir las normas peruanas.

Megapuerto en disputa

En entrevista con Canal N, la titular de Ositrán sostuvo que el puerto de Chancay debe ser supervisado porque, aunque es de titularidad privada, brinda servicio al público.

"Ellos son una empresa de uso público. Ellos cuando dicen, somos privados, se quedan en privados pero no aclaran que brindan servicio al público. Esa condición de brindar servicio al público genera una serie de consecuencias legales, entre ellas que tienen que ser supervisados por Ositrán, porque nosotros supervisamos a las entidades prestadoras de servicios públicos en transporte", indicó.

Sostuvo que la Ley Portuaria Nacional detalla que el administrador portuario es aquel que explota una infraestructura de transporte de uso público y aseguró que este es el caso de Cosco Shipping.

"En las normas de Ositrán, en el decreto supremo 044, claramente señala que nosotros supervisamos a los administradores portuarios cuando hacen uso de infraestructura de uso público, no estamos discutiendo la titularidad", aseguró.

Empresa buscaría incumplir norma

Asimismo, sostuvo que cualquier inversionista debe ajustarse a las normas del país en el que invierte y para la directora de Ositrán, Verónica Zambrano, la empresa Cosco Shipping estaría intentando evadir las normas peruanas.

"Está recurriendo a los mecanismos legales para salirse de las normas y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Si, ahorita están incumpliendo las normas, ese es su objetivo para nosotros", indicó.

En ese sentido, Zambrano detalló que aún el Poder Judicial no ha notificado del fallo al Ositrán, por lo que se encuentran a la espera de la resolución.

"Bueno, nosotros esperamos una resolución adecuadamente motivada, no lo que ha descrito el abogado diciendo que no es una concesión, eso no es parte de una discusión. Pero una resolución motivada y cuando la tengamos vamos a apelar", anunció.

Respecto a la resolución, también dijo que es un fallo en primera instancia pero por ello acudirán a una segunda instancia donde hay tres magistrados. Además, Zambrano señaló no entender porqué se da este problema, pues en el Perú hay otro puerto similar al de Chancay y se fiscaliza sin problema.

