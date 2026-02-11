Fallece reconocido influencer tras ardua lucha contra el cáncer de páncreas: Familiares dedican emotivo adiós

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento digital se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del exfutbolista e influencer español Xisco Quesada, quien luchó por bastante tiempo contra el cáncer de páncreas.

Fallece Xisco Quesada a los 28 años

Una noticia devastadora ha conmovido a España y a los seguidores alrededor del mundo del creador de contenidos, este miércoles 11 de febrero, tras conocerse de su deceso a los 28 años tras batallar arduamente con la enfermedad que padecía desde varios meses atrás, así lo dio a conocer su familia.

El oriundo de Mallorca falleció en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, en donde pasó sus últimos días acompañado de sus seres queridos, dejando a sus dos hijos y su prometida, a quien le pidió matrimonio tan solo 48 horas después de conocer su diagnóstico de cáncer.

Sus familiares usaron las redes sociales del joven exdeportista para comunicar su fallecimiento en donde resaltaron su gran labor de concienciación y divulgación sobre la enfermedad.

"Vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras", se lee en un post de Instagram del influencer.

Además, se indica que partió "rodeado de amor" y que a lo largo de su padecimiento recibió "con agradecimiento inmenso" cada mensaje, muestra de cariño y gesto de apoyo. "Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas", acota el mensaje.

Recibió una gran donación para sus tratamientos

Quesada compartía diariamente los tratamientos que recibía a su vez compartía reflexiones personales y consejos para quienes también afrontaban el cáncer de páncreas. Lejos de esconderse, mostraba los estragos más duros del proceso lo que le ayudó a tener mayor visibilidad.

Esto derivó a que convoque a una colecta ciudadana con la que pueda solventar los gastos de su tratamiento. Como era de esperarse, sus seguidores le brindaron su apoyo y se logró recaudar hasta 900 mil euros.

El joven insistió siempre en trasladar un mensaje de esperanza que repitió en numerosas ocasiones: "Mientras haya vida, yo sigo". Seguidores, amigos y familiares han trasladado mensajes de condolencias en sus redes sociales.

