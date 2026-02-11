Mininter anuncia inesperada medida para el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocas horas de un partido clave para Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, y con la obligación de revertir un resultado que dejó preocupado al hincha blanquiazul tras el duelo de ida, el Mininter decidió anunciar una inesperada medida para el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos.

Mininter anuncia inesperada medida

La noticia se terminó de confirmar luego de que la Dirección General del Gobierno Interior, entidad adscrita al Ministerio del Interior, sacara su resolución y le diera luz verde al partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores. En pocas palabras, todo quedó oficialmente autorizado para que el duelo se juegue sin problemas.

La medida no pasó desapercibida, porque además de autorizar el espectáculo deportivo, también se dio luz verde para el ingreso de instrumentos musicales, banderolas y activaciones dentro del estadio Alejandro Villanueva, algo que muchos hinchas esperaban para vivir una verdadera fiesta en las tribunas.

Pero no fue el único detalle que dejó el documento oficial. El aforo permitido quedó establecido en 30 mil 10 espectadores, distribuidos de la siguiente manera: Tribuna Occidente con 5,729 personas, Tribuna Oriente con 8,310, Tribuna Sur con 9,103, Tribuna Norte con 6,604 y Palcos con 264 asistentes.

Hora y dónde ver el Alianza vs 2 de Mayo

El encuentro entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará este miércoles 11 de febrero, desde las 7:30 de la noche, en el estadio Alejandro Villanueva. Además, se informó que las puertas del recinto se abrirán desde las 4:00 p. m.

Las entradas continúan disponibles a través de Joinnus y Yape. Para quienes no puedan asistir al estadio, el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo será transmitido en Perú por ESPN en señal de cable.

También podrá verse vía streaming por Disney+ Premium y mediante las aplicaciones de DGO y Movistar TV. Además, Telefe transmitirá el encuentro a través de su canal de YouTube.

Posibles alineaciones del partido

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor y Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro; Juan Martín Díaz, Óscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Así, el Mininter confirmó la inesperada medida para el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo en el estadio Alejandro Villanueva, al otorgar las garantías oficiales, definir el aforo y autorizar banderolas e instrumentos musicales, dejando completamente listo el escenario para una noche decisiva de Copa Libertadores en Matute.