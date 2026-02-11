Precio del dólar en Perú HOY, 11 de febrero: Así cotiza el tipo de cambio este miércoles

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tendencia a la baja o al alza? Mantenerse informado sobre cuál es el precio del dólar y cómo cotiza el tipo de cambio te permitirá tomar decisiones más estratégicas si estás pensando en cambiar o comprar la divisa en el mercado cambiario peruano este miércoles, 11 de febrero.

¿Cuál es el precio del dólar este miércoles?

Si tienes un préstamo hipotecario o vehicular en dólares, pero ganas en soles, moneda oficial en Perú, un alza en el tipo de cambio aumentará automáticamente tu deuda mensual, por lo cual conocer antes cuál es el comportamiento de la moneda estadounidense en nuestro país te permitirá anticiparte a los cambios o fluctuaciones para evitar pérdidas o afectaciones a tu economía.

Además, ten en cuenta que el dólar es la moneda de referencia global que va más allá del comercio internacional: afecta el ahorro, el crédito, los precios y la percepción de estabilidad económica de un país. Pues bien, el valor de esa divisa se ve influenciado por distintos factores, entre ellos: las tasas de interés en EE. UU., el precio de los metales, así como la ley de oferta y demanda, el accionar del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) e incertitumbre política local.

En ese marco, una entidad del Estado que te permite identificar los valores del día a día del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para la compra y venta de esa moneda, que te revelamos a continuación:

MIÉRCOLES, 11 DE FEBRERO
COMPRA VENTA
S/ 3.353 S/ 3.362

Las cifras reflejadas en el cuadro de arriba dejan entrever una leve variación, en comparación al último martes, 10 de febrero, donde la compra era de S/3.351 y la venta de S/3.363.

Tipo de cambio dólar paralelo

Para tener una visión más clara de la tendencia es importante observar cómo evoluciona el tipo de cambio no solo de Sunat, sino también del dólar 'Ocoña' o de la calle, que se refleja en el mercado paralelo o casas de cambio, que varía según la oferta y demanda.

De acuerdo al portal de cuántoestáeldólar.pe, el precio del dólar paralelo para este miércoles, 11 de febrero es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.365.

Así cerró el dólar ayer, 10 de febrero

¡Pero no solo eso! Antes de realizar cualquier transacción u operación con el dólar en Perú también es ideal saber cómo cerró un día previo. El BCRP te permite identificar ese detalle: de acuerdo a su portal oficial, la divisa cerró el martes 10 de febrero en 3,3580, (con una apertura de 3,3600), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,573, con un máximo de 3,3580 y un mínimo de 3,3560.

El cierre del dólar es un indicador de la salud económica y ayuda a personas, empresas y gobiernos a tomar decisiones financieras informadas, por lo cual, identificar cuál es su precio este miércoles, 11 de febrero te permitirá anticiparte a los cambios y evitar pérdidas.