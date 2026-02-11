Trabajadores de EsSalud harán una huelga "injustificada", según experto: "Perciben sueldos altos"

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el experto en salud pública, Marco Almerí, criticó severamente que la Federación de Trabajadores del Seguro Social de Salud lleve a cabo una manifestación a pesar del sueldo que perciben. Según precisó, el salario en cuestión es uno de los más altos en el país.

Sobre pliego presupuestal 2025

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Almerí indicó que las medidas planteadas por el sindicato de salud no tienen justificación. Al respecto, recordó que hace tan solo tres meses, el pliego presupuestal 2025 se cerró a favor de los trabajadores.

"No está justificado porque perciben los sueldos promedio más altos del país, doble sueldo en navidad, doble sueldo en 28 de julio, doble sueldo por salir de vacaciones, doble sueldo por escolaridad y, puedo seguir, el resto de los trabajadores estatales no percibe nada de eso. De manera que ellos en promedio perciben sueldos bastante altos, elevados y no se justifica ningún tipo de medida de huelga", dijo a nuestro medio.

Es así como, el experto detalló que en el marco del cierre del pliego presupuestal, los trabajadores obtuvieron más bonos; asimismo, se aumentó el precio de las canastas navideñas. "También consiguieron 5 500 soles por cierre de pliego para 60 mil trabajadores, lo que hace 330 millones de soles que se ha repartido por levantar la huelga", indicó.

Además, Almerí criticó el recibimiento de bonos por mejora en atención y productividad, debido a que considera que la misma productividad no se ve al momento en que se suspenden cirugías y tratamientos médicos.

Crisis en EsSalud se puede agravar

Cabe mencionar que, para el experto no se encuentra justificada la medida de realizar una movilización en el sector salud; ello debido a que los mismos trabajadores perciben "los sueldos promedio más altos del país". Según precisó, dentro de EsSalud existe una crisis que se agrava cada vez más.

"Temo que se agrave tanto que ya en la siguiente oportunidad estemos hablando de un EsSalud quebrado y estemos hablando de salvataje, en donde sí van a meter la mano al bolsillo de los peruanos para inyectar dinero y hacer salvataje con EsSalud como lo han venido haciendo con Petroperú", enfatizó el experto en salud pública.

De esta manera, a raíz de el anuncio por parte de la Federación de Trabajadores del Seguro Social de Salud sobre la convocatoria de movilización este jueves 12 de febrero, el Dr. Marco Almerí indicó que no existe justificación alguna para que se lleve a cabo dicha medida.