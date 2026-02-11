PNP captura a menor de edad sospechoso de asesinar a chofer de Transportes Pesquero en Santa Anita

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Luego de un segundo atentado contra la empresa Transportes Pesquero ocurrido en Pueblo Libre, la PNP logró la captura de tres implicados en este hecho delictivo, entre los que se encuentra un menor de edad de solo 15 años. Este joven sería el principal sospechoso de quitarle la vida a un conductor en Santa Anita.

Menor de edad es capturado en el Callao

El último ataque ocurrido en la avenida Bolívar fue clave para dar con el paradero de los responsables de la balacera. Y es que en ambos casos, un auto blanco apareció en la escena con los criminales a bordo lo cual fue captado gracias a las cámaras de seguridad.

Por ello, el jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, dio detalles de esta captura realizada en el Callao donde fueron apresados tres sujetos, entre ellos un menor de edad de solo 15 años.

El general precisó que el vehículo fue vital para lograr la detención ya que el chofer del atentado en Pueblo Libre logró visualizar la placa a pesar de que algunos de los dígitos se encontraba tapados para que no sean visualizados.

"Siempre en el marco del estado de emergencia y de acuerdo a los últimos sucesos como fue el atentado a la empresa Pesquero del pasado sábado y el día de hoy (martes), se pudo detener a las personas Aldair Rodríguez Loayza, Juan Pablo Pastrana Pajuelo y Félix Leonardo Polo Rae en un vehículo blanco utilizado en los dos atentados como arma de fuego", indicó.

Sujetos confesaron el crimen

En esa misma línea, Arriola precisó que luego de la captura los sujetos detenidos confesaron al detalle como se dieron los ataques a este empresa de transportes. Sin embargo, tras su llegada a la sede de la Dirincri, serán sometidos a las diligencias indicadas por ley para confirmar que fueron los autores de los disparos que asustaron a pasajeros en Pueblo Libre y que asesinaron a un conductor en Lima Este.

"Han confesado con lujo de detalles, se incautó un arma de fuego, se realizarán los peritajes, pero han narrado todo. En estos momentos haremos una diligencia complementaria que es parte de esta confesión y que se puede comprobar por las llamadas que han hecho", añadió.

En resumen, tres sujetos fueron capturados en el Callao tras un paciente trabajo de la Policía Nacional. Sujetos son sindicados como principales sospechosos del asesinato de un chofer de la empresa Transportes Pesquero en Santa Anita.