Senamhi alerta por incremento de temperatura en costa y sierra: ¿qué regiones tendrán más calor este fin de semana?

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 380, mediante el cual advierte un nuevo incremento de la temperatura durante el día en distintos sectores de la costa y la sierra del Perú. De acuerdo con la información difundida por la entidad, el fenómeno se presentará desde este sábado 26 hasta el lunes 28 de septiembre.

El aviso contempla condiciones de intensidad que van de moderadas a extremas, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas preventivas, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

Según el comunicado, las zonas comprendidas abarcan 21 regiones del país: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, además de otras zonas indicadas en el aviso meteorológico.

📣🌡️#Aviso #Minam #Senamhi Del 26 al 28 de setiembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Temperaturas elevadas y cielo despejado

El incremento de la temperatura diurna se desarrollará principalmente durante las horas de mayor presencia solar. El material difundido por el Senamhi muestra que las condiciones abarcarán extensas zonas de la costa y sectores de la sierra, por lo que el organismo recomienda mantenerse atentos a la evolución del pronóstico.

Entre las regiones incluidas se encuentra Lima, donde las condiciones cálidas ya se han hecho notar durante los últimos días. De hecho, Lima-Callao registró el martes 22 de septiembre una temperatura máxima de 26,9 °C, según información difundida sobre las mediciones de esa jornada.

La presencia de escasa nubosidad durante el día también constituye un factor importante, debido a que favorece una mayor incidencia de radiación solar sobre la superficie. En anteriores avisos por incremento de temperatura, el Senamhi ha señalado precisamente esta condición como uno de los factores asociados al aumento de los niveles de radiación ultravioleta.

Radiación UV será otro factor de riesgo

El escenario de altas temperaturas se presenta además junto con niveles elevados de radiación ultravioleta. El 24 de septiembre, el Senamhi pronosticó hasta este viernes 25 niveles de radiación UV entre "muy alta" y "extremadamente alta" en la costa, mientras que en la región andina predominarían niveles extremadamente altos.

☀️🥵 #ClimaDatos #Minam #Senamhi Radiación UV muy alta y extremadamente alta

Hasta el 25 de setiembre, la costa y la región andina del país registrarán niveles elevados de radiación ultravioleta (UV).

🕘 Refuerza tu protección, especialmente entre las 9 a. m. y 4 p. m. pic.twitter.com/gO6Ajyh7nO — Senamhi (@Senamhiperu) September 24, 2026

La escala internacional considera como "muy alta" una radiación UV de entre 8 y 10, mientras que los valores de 11 o más corresponden a la categoría "extremadamente alta". Por ello, la exposición prolongada al sol puede generar efectos perjudiciales para la salud.

Ante estas condiciones, el Senamhi recomienda reducir la exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad. También aconseja utilizar sombreros o gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol con protección UV, ropa de manga larga y protector solar. Estas medidas deben reforzarse cuando se realicen actividades al aire libre.

El Aviso Meteorológico N.° 380 mantiene bajo vigilancia a diversas regiones de la costa y sierra desde este sábado hasta el lunes. El incremento de las temperaturas, acompañado de una mayor exposición a la radiación solar, hace necesario que la población adopte medidas de protección y permanezca atenta a las actualizaciones oficiales del Senamhi.