Muere Richard Harrison, actor de películas de serie B, a los 77 años en Los Ángeles

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Richard Harrison, veterano actor estadounidense conocido por su extensa participación en producciones de serie B, falleció el 18 de septiembre en Los Ángeles a los 77 años. Su muerte se produjo por causas naturales, según información difundida por fuentes citadas por The Hollywood Reporter, dejando atrás una carrera marcada por cientos de personajes y décadas frente a las cámaras.

Muere querido actor Richard Harrison

Harrison construyó una trayectoria poco convencional dentro de la industria cinematográfica. Aunque comenzó buscando oportunidades en Hollywood, donde consiguió pequeños papeles en películas y series, encontró en Italia el espacio que necesitaba para desarrollar plenamente su carrera. Así, a partir de 1962, se incorporó a una industria que atravesaba una etapa de auge del péplum y el spaghetti western.

Con el paso de los años, el actor se convirtió en un rostro habitual del cine italiano de bajo presupuesto. Su capacidad para asumir diferentes personajes y su constante disposición para trabajar le permitieron participar en una gran cantidad de producciones. De esta manera, Harrison logró mantenerse activo durante décadas, incluso cuando este tipo de películas tenía una presencia cada vez más limitada.

Su filmografía llegó a sumar 134 títulos, de acuerdo con IMDb, una cifra que refleja el ritmo de trabajo que mantuvo durante buena parte de su vida. Además de las películas de gladiadores y westerns, participó en producciones policiales, filmes de espionaje y cintas de acción. Posteriormente, durante los años 70, también encontró un espacio en el cine de artes marciales.

La trayectoria de Richard Harrison

Entre sus trabajos más conocidos dentro de ese último periodo figuran Ninja Thunderbolt, Ninja Champion y Ninja Terminator. Finalmente, su recorrido cinematográfico llegó a su fin en 1993 con Propuesta criminal. Aunque nunca alcanzó el reconocimiento de las grandes estrellas de Hollywood ni estuvo cerca de los principales premios de la industria, consiguió construir una carrera sólida dentro de un circuito cinematográfico muy particular.

Nacido en Salt Lake City, Utah, Harrison llamó la atención desde joven por su imponente físico y llegó a aparecer en publicaciones relacionadas con el culturismo. Posteriormente, sus primeros trabajos como actor lo llevaron a probar suerte en Hollywood, pero fue en Italia donde encontró mayores oportunidades. Allí trabajó con directores españoles como Pedro Lazaga y Rafael Romero Marchent.

Más allá de las cámaras, su vida también estuvo marcada por episodios singulares. En 1985 ayudó al actor soviético Oleg Vidov a escapar de la Unión Soviética, mientras que durante su estancia en Italia tuvo la oportunidad de relacionarse con importantes figuras de Hollywood. Harrison también logró sacar adelante a sus cuatro hijos gracias a una carrera que, aunque alejada del cine más prestigioso, se mantuvo activa durante décadas.