Senamhi anuncia fenómeno climatológico para inicios de julio en la sierra del Perú: ¿De qué se trata?

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, el incremento de la velocidad del viento en 16 regiones del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 260, este acontecimiento se registrará desde la medianoche del miércoles 01 hasta las 11:59 p. m. del viernes 03 de julio en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Asimismo, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que este suceso de ligera a moderada intensidad que se presentará en la sierra, traerá consigo ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h.

En ese sentido, para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la sierra norte, alrededor de los 34 km/h en la sierra centro y valores cercanos a los 32 km/h en la sierra sur.

Frente a esta situación, el Senamhi recomienda a la población de los departamentos en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, debido a los riesgos existentes en caso de mal tiempo.

📣💨#Aviso #Senamhi #Minam Del 1 al 3 de julio, se presentará el incremento de la velocidad del viento en la sierra.



✅Además, se esperan ráfagas de viento



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó nuevamente a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, estarán monitoreando los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como a estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período de alerta.