RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
A tomar en cuenta

Senamhi anuncia evento climático para la costa del Perú: ¿Desde cuándo se estará produciendo?

A través de su nuevo aviso meteorológico, el Senamhi advirtió la presencia de un fuerte fenómeno climatológico en Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lambayeque, Lima, La Libertad, Moquegua y Piura.

Estiman incremento de la velocidad del viento en nueve regiones del Perú.
Estiman incremento de la velocidad del viento en nueve regiones del Perú. SENAMHI

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/06/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, a través de un nuevo aviso meteorológico, el incremento de la velocidad del viento en nueve regiones del Perú. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático y las ciudades que estarán bajo alerta.

Detalles del evento climatológico 

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 224, este acontecimiento se registrará desde la 2:00 p. m. del martes 9 hasta las 11:59 p. m. del jueves 11 de junio en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lambayeque, Lima, La Libertad, Moquegua y Piura.

Asimismo, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que este suceso de moderada a fuerte intensidad que se registrará en la costa peruana traerá consigo el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

Para los días en mención se prevén vientos con velocidades próximas entre los 32 km/h y 37 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 20 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Senamhi advierte INTENSO fenómeno meteorológico en 21 regiones del Perú durante las próximas 24 horas
Lee también

Senamhi advierte INTENSO fenómeno meteorológico en 21 regiones del Perú durante las próximas 24 horas

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Combo de la Supervivencia: Te enseñamos en qué consiste y cómo realizarla ante la posibilidad de más sismos en el Perú
Lee también

Combo de la Supervivencia: Te enseñamos en qué consiste y cómo realizarla ante la posibilidad de más sismos en el Perú

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.

Temas relacionados Clima Costa Peruana litoral Senamhi Velocidad del viento

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA