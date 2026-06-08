Senamhi advierte INTENSO fenómeno meteorológico en 21 regiones del Perú durante las próximas 24 horas

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un nuevo aviso meteorológico, en la que busca anunciar a la población distintos cambios climáticos que ocurrirán en una serie de regiones del territorio nacional.

¿Qué menciona el aviso meteorológico?

El Senamhi emitió un nuevo aviso meteorológico, de color amarillo por la presencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en diversas regiones del país durante las próximas 24 horas. Dicho pronóstico entrara en vigencia desde las 13:00 horas del lunes 8 de junio hasta las 13:00 horas del martes 9 de junio.

De acuerdo con el aviso meteorológico del organismo que trabaja con el Ministerio del Ambiente, las precipitaciones afectarán los 3 sectores del Perú, es decir, la costa, sierra y selva. En ese sentido, no todas las zonas tendrán los mismos cambios, porque en algunos casos se verán descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que recomendó a la población tomar las precauciones necesarias.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En Piura y Tumbes se prevé lluvia de ligera a moderada intensidad.



Asimismo, en la sierra se prevé precipitaciones (lluvia, nieve y granizo) de ligera a moderada intensidadhttps://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/utRCr7qJRr — Senamhi (@Senamhiperu) June 8, 2026

¿Qué cambios ocurrirán en cada una de las regiones geográficas del Perú?

En la costa norte, especialmente en las regiones de Piura y Tumbes, se prevén lluvias que podrían aumentar significativamente. Además, se espera la presencia de lloviznas dispersas durante la noche y la madrugada en los sectores de la costa central y sur, principalmente en distritos cercanos al mar peruano.

Para la sierra peruana, se pronosticó precipitaciones en forma de lluvia, nieve, granizo con una intensidad moderada. Estos eventos estarán acompañados por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. Además, se prevé la ocurrencia de nieve por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro y sur.

En la selva, se esperan lluvias y chubascos de regular intensidad, principalmente en la selva norte y en la selva alta del centro y sur del país. Estas precipitaciones también podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente durante la noche y la madrugada.

Mapa del aviso meteorológico en la página web del Senamhi

Siguiendo esa línea, los departamentos comprendidos dentro del aviso meteorológico son:

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Pasco Piura Puno San Martín Tumbes Ucayali

Finalmente, con esta alerta que se muesta en la página web del Senamhi, la institución busca advertir los cambios en el clima que ocurrirán en todo el Perú, precisando las variaciones importantes en las temperaturas que se podrán percibir desde hoy, lunes 8 de junio hasta mañana, martes 9 del presente mes.