Gremios empresariales piden auditar los sistemas y procesos informáticos de la ONPE para descartar fraude electoral

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una serie de gremios empresariales solicitaron que se realice una auditoría a los sistemas y procesos informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de esclarecer las irregularidades detectadas durante la jornada electoral de los días 12 y 13 de abril, en el marco de los comicios generales 2026.

En ese sentido, los conglomerados exigieron que dicho procedimiento esté a cargo de una empresa internacional de prestigio y que para garantizar su "idoneidad e imparcialidad", su informe final debe presentarse antes de la proclamación de los resultados oficiales de la primera vuelta electoral.

A favor de la transparencia del proceso electoral

A través de un comunicado conjunto, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, CANATUR, entre otras asociaciones, precisaron que la ciudadanía tiene derecho de saber si las irregularidades reveladas fueron "deficiencias operativas o una eventual manipulación deliberada, lo cual constituiría un fraude y un ilícito penal".

Comunicado

A su vez, exigieron que el actual jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, así como el entorno de su antecesor, Piero Corvetto Salinas, sean removidos de sus cargos, al ser considerados como "responsables" en gran medida del caos electoral vivido.

"La permanencia de estos funcionarios no genera confianza en la ciudadanía, por lo que no deben conducir el proceso de la segunda vuelta electoral", señala la misiva.

Del mismo modo, para evitar las mismas incidencias con respecto a la demora del traslado del material electoral, plantean que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de esta función para las elecciones de este domingo 7 de junio.

¿Cómo van los resultados de la ONPE?

Desde la tarde del domingo 12 de abril, la ONPE tiene habilitada la plataforma de resultados en tiempo real que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero de las elecciones generales 2026.

Para ingresar al portal, deben dar click al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes van variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

De acuerdo con lo revelado hasta el 98 % del conteo oficial, hoy miércoles 06 de mayo, Keiko Fujimori Higuchi encabeza los resultados sobre un 17 %, Roberto Sánchez Palomino le sigue con un 12 % y Rafael López Aliaga sobre un 11 %.

Mientras continúa palmo a palmo la lucha por saber quiénes irán a la segunda vuelta electoral, desde un conglomerado de empresas solicitan que previamente se desarrolle una auditoría a los sistemas de la ONPE para comprobar o descartar la figura del fraude electoral en los actuales comicios generales.