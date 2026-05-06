Met Gala 2026: Conoce las referencias artísticas vistas en los mejores looks de la alfombra roja

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es el evento más importante de la moda a nivel mundial. Este año, con el tema "Fashion is Art", la alfombra roja se transformó en un auténtico museo viviente, donde cada celebridad apostó por reinterpretar obras icónicas de la historia del arte a través de sus vestuarios.

La tendencia no se limitó a una sola figura. Celebridades como Emma Chamberlain también destacaron al recrear el universo pictórico de Vincent van Gogh y Munch, mientras que otras optaron por referencias a esculturas clásicas y obras renacentistas, demostrando la amplitud de interpretaciones que permitió la temática.

Emma Chamberlain en la Met Gala 2026

El arte toma la pasarela

La diversidad de referencias artísticas marcó la esencia de la gala. Yu-Chi Lyra Kuo usó un vestido incluye un busto que hace referencia a la Victoria de Samotracia, una escultura en mármol de 2,75 metros de altura, datada hacia el 190 a. C, una de las piezas imprescindibles del Museo del Louvre.

Yu-Chi Lyra Kuo en la Met Gala 2026

La Vestal velada, una escultura emblemática del Neoclasicismo de 1847, ha sido la inspiración de Heidi Klum. En esta obra el artista recreó la figura de una vestal, sacerdotisa de la Antigua Roma. Monti la representó tocada con un velo, arrodillada y sosteniendo entre sus manos un cuenco con fuego en actitud oferente.

Heidi Klum en la Met Gala 2026

Incluso, algunos optaron por propuestas más conceptuales, llevando el cuerpo como lienzo y apostando por la teatralidad. Este enfoque reforzó la idea central del evento: la moda no solo como vestimenta, sino como una forma de expresión artística capaz de dialogar con otras disciplinas.

Madonna y el surrealismo como eje de la noche

Uno de los momentos más comentados de la noche fue protagonizado por Madonna, quien llevó la temática al extremo con un look inspirado en la obra surrealista La tentación de San Antonio de Leonora Carrington.

La artista apareció con un conjunto teatral que replicaba la pintura en cada detalle, incluyendo una capa sostenida por asistentes, generando una puesta en escena que fue calificada como una de las más impactantes.

Madonna Met Gala 2026

La Met Gala 2026 confirmó que la moda puede ser mucho más que tendencia: puede convertirse en arte en movimiento. A través de referencias históricas y reinterpretaciones audaces, las celebridades lograron construir un puente entre el pasado y el presente, demostrando que la creatividad no tiene límites cuando el arte y la moda se encuentran.