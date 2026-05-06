Perú será sede de encuentro clave del programa Artemis, plan de la NASA para habitar la Luna

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El próximo 13 y 14 de mayo, el Perú será la sede de un encuentro clave para el programa Artemis, una serie de misiones de la NASA que busca a largo plazo establecer la primera base permanente en la Luna. El evento se trata del Taller de los Acuerdos Artemis 2026, en donde se reunirán representantes y especialistas en misiones espaciales de todo el mundo para conversar sobre cooperación internacional.

¿Qué son los Acuerdos Artemis?

Los Acuerdos de Artemis son un conjunto de principios de conducta internacional impulsados por la NASA, en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que fue establecido en 2020 junto a otras naciones fundadoras.

Su objetivo es fijar reglas comunes para la exploración civil y el uso del espacio exterior, especialmente en torno a la Luna. Entre sus pilares figuran el uso del espacio con fines exclusivamente pacíficos, el auxilio mutuo en emergencias y la gestión responsable de los recursos lunares.

"Los signatarios tienen la intención de dar cumplimiento a los principios establecidos en estos acuerdos mediante sus propias actividades adoptando, según corresponda, medidas tales como la planificación de misiones y mecanismos contractuales con entidades que actúen en su nombre", se lee en la versión en español del referido tratado.

Hasta el momento, son 66 naciones que forman parte de los Acuerdos Artemis. Entre los países signatarios de Latinoamérica se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, México y Panamá.

Países que han firmado los Acuerdos Artemisa

¿Por qué Perú es clave en las misiones Artemis?

El Perú firmó su adhesión a los Acuerdos de Artemis el 30 de mayo de 2024, comprometiéndose con los principios de exploración pacífica y cooperación científica que rigen el programa.

Entre los factores que favorecieron la elección figura su ubicación geográfica estratégica en América del Sur, su crecimiento de capacidades espaciales y su compromiso con la cooperación espacial, destaca la Agencia Espacial del Perú (Conida).

Perú será sede del Taller de los Acuerdos Artemis 2026

A ello se suma que el país cuenta con una comunidad científica en desarrollo y proyectos vinculados a la observación terrestre e innovación tecnológica.

Con la participación en estos acuerdos, el Perú también podrá integrar una red global de países que colaboran en misiones espacial y comparten tecnología y oportunidades de investigación científica.

En este contexto de cooperación internacional, el Perú será sede del taller de los Acuerdos Artemis 2026 el próximo 13 y 14 de mayo.