Fallece cosmiatra que fue atacada y quemada por su expareja: Mujer luchó por su vida durante más de 20 días

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de más de 20 días de sufrimiento, Yanet Urbano, joven cosmiatra que fue atacada y quemada por su expareja, perdió la vida al interior del Hospital Arzobispo Loayza. La mujer luchó por su vida durante casi un mes a pesar de tener más del 70 % de su cuerpo con quemaduras de tercer grado y otras complicaciones a raíz del salvaje ataque que se dio dentro de su departamento en Surquillo.

Fallece cosmiatra atacada y quemada por expareja

Lamentablemente, la víctima no resistió a sus heridas y falleció este martes 5 de mayo. Por ello, Exitosa llegó hasta la vivienda de sus familiares en Mi Perú, Ventanilla para conocer más detalles de su sentir. En primer lugar, se pudo conocer que sus restos serán trasladados hasta Cañete donde recibirá cristiana sepultura.

Seguidamente, nuestro medio conversó con el tío de la víctima, José Luis Urbano, quien dejó en claro que toda su familia no descansará hasta dar con el paradero del responsable de este lamentable crimen identificado como Luis Flores Julca.

"Nosotros no vamos a descansar hasta que ese pata caiga y esté preso toda su vida porque ha matado a mi sobrina. Esperemos que las autoridades hagan su trabajo y lo capturen. Con eso la familia dejará un poco de sentir dolor, aunque no va a revivir a mi sobrina al menos sabremos que estará preso y no le hará daño a otra persona", indicaron.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Yanet Urbano, cosmiatra que fue brutalmente atacada por su expareja, perdió la vida tras más de 20 días de internamiento en el Hospital Arzobispo Loayza. Su familia exige justicia y la pronta captura del presunto feminicida, Luis Flores Julca, quien se... pic.twitter.com/lNQdEhmPKb — Exitosa Noticias (@exitosape) May 6, 2026

Es importante precisar que el ataque se habría dado luego que la mujer diera por finalizada la relación con Flores Julca. Luego de ello, el sujeto ingresó a la vivienda de su expareja, la apuñaló y luego le prendió fuego ocasionándole un grave daño que luego desencadenó en su muerte.

Culpan a las autoridades

A la fecha, Luis Flores Julca se encuentra no habido y los familiares de Yanet Urbano señalan que podría estar en Argentina huyendo de la justicia. Según precisaron, la orden de captura se demoró más de la cuenta en salir dándole pie a que el responsable deje el país.

"Por temas de que a veces la justicia se demora, ese delincuente ha salido del país. Si el día que sucedió el ataque a mi sobrina, al día siguiente salía la orden de captura, ese sujeto no hubiese salido del país. Lamentablemente, la justicia demora", añadió.

En resumen, Yanet Urbano, joven cosmiatra que fue atacada y quemada por su expareja, Luis Flores Julca, falleció tras luchar por su vida por más de 20 días.