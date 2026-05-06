Banco de la Nación ya inició PAGO de S/165 a miembros de mesa: AQUÍ todos los detalles

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Banco de la Nación anuncia que ya inició el pago de S/165 a miembros de mesa que cumplieron su función en las Elecciones Generales del 2026, a nivel nacional. Conoce hasta cuándo podrás cobrar tu compensación económica.

Pago a miembros de mesa: ¿Hasta cuándo puedes cobrar?

Como se recuerda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había anunciado en sus redes sociales que ya inició el pago de la compensación económica equivalente al 3% de una UIT (S/165) a los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa en las últimas elecciones 2026.

De acuerdo al organismo electoral, los miembros de mesa titulares, suplentes o quienes asumieron el rol durante toda la jornada, podrán cobrar su dinero teniendo en cuenta las siguientes modalidades que eligieron al momento de registrarse:

Depósito en cuenta: Los S/165 serán abonados desde el martes 28 de abril en entidades bancarias como BCP (movilidad), BBVA (A/TR Oficina Nacional de Proce), Scotiabank: Tbk-pagos varios, Banco de la Nación (Abono/Cargo por regularización).

Los S/165 serán abonados en entidades bancarias como BCP (movilidad), BBVA (A/TR Oficina Nacional de Proce), Scotiabank: Tbk-pagos varios, Banco de la Nación (Abono/Cargo por regularización). Billeteras digitales: La compensación económica llegará directamente a tu número de celular asociado desde el 28 de abril.

La compensación económica llegará directamente a tu número de celular asociado desde el 28 de abril. Pago presencial o en ventanilla: El depósito será en cualquier agencia del Banco de la Nación desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre del 2026.

¿Quiénes podrán cobrar S/165 en el Banco de la Nación?

Tras tener en cuenta lo señalado por la ONPE, el Banco de la Nación precisó en su página oficial que los ciudadanos que se desempeñaron como miembros de mesa en las elecciones del pasado 12 de abril ya pueden cobrar su compensación económica de S/ 165 en cualquiera de sus agencias a nivel nacional, hasta el 31 de diciembre.

El pago está dirigido a quienes ejercieron el cargo como titulares, suplentes o asumieron la función de miembro de mesa, siempre que hayan cumplido su función hasta durante toda la jornada electoral. El depósito del dinero en esta entidad bancaria aplicará para:

Quienes eligieron el cobro presencial.

Quienes no registraron previamente una modalidad de pago.

Quienes tuvieron rechazos en el desembolso por otras entidades bancarias.

Pago a miembros de mesa a nivel nacional: Agencias disponibles

Finalmente, el Banco de la Nación precisó que el pago a miembros de mesa será a nivel nacional y ya pueden acercarse a sus oficinas. Para ubicar la agencia más cercana, los ciudadanos pueden consultar los siguientes enlaces.

Lima Metropolitana y Callao: Agencias Lima.

Lima Provincias y Regiones: Agencias Nivel Nacional.

Así que recuerda, el Banco de la Nación anunció que ya inició con el pago de S/165 a quienes cumplieron su función como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026. De acuerdo a lo revelado, quienes eligieron el cobro presencial ya pueden acercarse a sus oficinas.