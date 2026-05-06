Transparencia descarta fraude y exhorta a partidos a respetar resultados: "Tienen que asumir democráticamente"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ha pasado casi un mes de la realización de la primera vuelta de las elecciones generales 2026 y aún se mantiene la polémica sobre a sus resultados. Respecto a ello, Exitosa conversó este miércoles 6 de mayo con el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, para conocer más detalles de lo ocurrido en los pasados comicios.

Descarta rotundamente un fraude electoral

Para comenzar, el titular de este organismo se refirió a la denuncia hecha por el partido Renovación Popular y su candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga, de un presunto fraude electoral a raíz de todas las irregularidades ocurridas el pasado 12 de abril con el material electoral.

Sobre ello, Henzler dejó en claro que la información recabada por Transparencia confirma esta serie de impases, pero también deja en claro que nunca existió el fraude que señalan. De acuerdo a su data, las meses en gran parte del Perú, salvo por algunos distritos de Lima Sur, pudieron aperturarse de acuerdo a como estaba programado.

"Claro que hubo irregularidades graves acerca de la llegada del material y repliegue. Hubo desinformación y falta de liderazgo en los entes electorales para comunicar el proceso, pero a la misma vez nuestros indicadores nos indicar muy claramente que no hubo fraude", indicó.

Exhorta a partidos a respetar los resultados

Como se recuerda, diversos personajes del ambiente político nacional han cuestionado la primera vuelta de las elecciones al señalar que millones de peruanos se quedaron sin votar lo que habría perjudicado directamente a uno de los postulantes.

Según su parecer, los líderes de los partidos políticos deben aceptar los resultados democráticamente y no ser irresponsables al soltar información no verificada respecto a un ausentismo que no se dio aquel 12 de abril.

"El JNE amplió el domingo y lunes la votación para miles de peruanos que si fueron a votar. Por eso que los estudios estadísticos, incluso del jurado, concluye un bajo poder explicativo del ausentismo por la falta de material. Por ende, tenemos que ser responsables en manejar data y no lanzar cualquier cifra para aquellos que argumentan fraude y que en realidad han perdido la elección y tienen que asumir democráticamente los resultados", añadió.

En resumen, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, descartó rotundamente cualquier tipo de fraude electoral en las elecciones generales 2026. Además, hizo un llamado a los partidos políticos a respetar los resultados.