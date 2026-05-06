Cerca de mil peruanos habrían sido víctimas de engaño para sumarse al ejército de Rusia, alerta abogado

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, Percy Salinas, defensa legal de peruanos en Rusia, alertó que cerca de mil compatriotas habrían viajado con engaños a ese país para ser parte del conflicto armado. Asimismo, indicó que las familias de los afectados vienen solicitando una reunión con el canciller para exigir acciones y esclarecer la situación.

Cerca de mil peruanos engañados

El abogado dio a conocer que el número de peruanos enlistados con engaños en las Fuerzas Armadas de Rusia podría superar los mil en los próximos días, con la incorporación de una nueva lista de personas que provienen de provincias.

"En la actualidad se calcula que deben ser más de 600 peruanos que están en Rusia, tenemos un padrón que estamos entregando de alrededor 310 peruanos, pero hay una lista todavía por validar que son de provincia y que son de 365. Tranquilamente vamos a llegar a mil peruanos", dijo.

Según comentó, la gran mayoría de los peruanos engañados son de "condiciones socioeconómicas delicadas" que se ven atraídos por salarios altos, sin medir el riesgo que conlleva residir en un país sumido en un conflicto.

Salinas también comentó que hasta el momento solo 15 peruanos en Rusia han sido repatriados de un grupo de 18 que había confirmado la Cancillería. En ese sentido, exigió una explicación urgente sobre el paradero de los otros tres compatriotas.

Por otro lado, confirmó acerca del fallecimiento de 15 peruanos en combate y de la situación de cuatro connacionales que se encuentran detenidos como prisioneros de guerra.

Familiares exigen reunión con la Cancillería

En los exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, decenas de familiares de los compatriotas engañados se encuentran exigiendo una reunión urgente con el canciller para repatriar a sus allegados, que se encuentran sin comunicación o heridos.

"Queremos que regresen nuestros familiares, corren riesgo de estar allá. Tengo a mi hermano que está hospitalizado porque le cayó un dron. Está hace dos semanas en el hospital. Tiene miedo que le manden de nuevo a combate. Queremos que nos ayuden por favor", dijo una señora ante las cámaras de Exitosa.

Según un reciente informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Gobierno ruso ha institucionalizado desde 2022 un "sistema mundial de trata de personas" que ha conseguido captar a 27 mil ciudadanos extranjeros de 130 países de Asia, África y América Latina.

Actualmente, en Perú se tiene una cifra oficial de 600 peruanos reclutados en el ejército ruso, pero dicha cifra podría aumentar hasta los mil en los próximos días.