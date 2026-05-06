'Loco' Vargas respalda a Sekou Gassama tras su complicada situación en la 'U': "He visto casos que revierten"

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a que a inicios de la temporada, el delantero Sekou Gassama generaba gran expectativa por su incorporación a Universitario de Deportes, hoy el panorama es totalmente distinto debido a que no ha logrado consolidarse en el primer equipo y ha recibido críticas por parte de la hinchada. Sobre este complicado momento del jugador, Juan Manuel 'Loco' Vargas salió a respaldarlo.

'Loco' Vargas cree que Gassama puede revertir su panorama en la 'U'

El cuadro crema atraviesa un momento de irregularidad marcada también por los altibajos lo que ha terminado por ocasionar cuestionamientos no solo en lo colectivo sino también en lo individual a causa de los bajos rendimientos de algunos refuerzos.

Este es el caso del ariete hispano - senegalés Sekou Gassama que apenas ha sumado tres partidos con camiseta merengue y aún no ha logrado marcar gol generando varias dudas acerca de su fichaje, en parte también por inconvenientes físicos.

En medio de este panorama lúgubre, el exfutbolista Juan Manuel Vargas dialogó en la más reciente edición de su programa de YouTube 'La parrila del Loco' con Mauro 'el Toro' Cantoro, acerca de la situación que atraviesa el jugador con pasado en equipos españoles.

Por su parte Cantoro aseguró que es difícil opinar sobre el presente de Gassama afirmando que "no estuvo a la altura de lo que es la 'U'" lo cual terminó por sorprenderlo.

Mientras que, el 'Loco' Vargas le planteó una visión distinta sobre la situación del jugador y le consultó: "¿Crees que no le puede dar la vuelta a la tortilla?", lo que abrió el debate sobre la posibilidad de una recuperación futbolística.

Ante ello Mauro Cantoro se mostró firme en su postura subrayando que no, pero Vargas apeló a su experiencia internacional en Europa y expresó: "Yo he visto casos en Italia. Que lo ves muy mal, que no se para bien y revierte".

Los pocos minutos que ha tenido Sekou Gassama en Universitario

Más adelante el debate se centró en los pocos minutos que ha tenido Sekou Gassama en los cotejos que ha disputado el cuadro merengue tanto a nivel nacional como internacional.

"¿No crees también que la continuidad es importante? Porque si me pones 10 o 15 minutos, ¿qué te voy a demostrar? Te puedo demostrar chispazos". Sin embargo, Cantoro comparó la exigencia con el máximo nivel: "Sí, pero en el Real Madrid, Mastantuono tiene 10 minutos y tiene que mostrar en ese tiempo".

En medio de la complicada situación que atraviesa el delantero hispano - senegalés Sekou Gassama en Universitario, el exfutbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas manifestó que aguarda esperanzas con que el delantero pueda revertir dicho panorama debido a que ha visto casos similares en su paso por Italia.